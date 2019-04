Důkazy o čínské špionáži Belgičané nenašli. Huawei však zkoumají dál

Podle agentury Reuters to v pondělí 15. dubna uvedl mluvčí belgického úřadu. Centrum, které podléhá belgickému premiérovi, dostalo za úkol analyzovat možné hrozby spojené s firmou Huawei, která dodává zařízení místním mobilním operátorům Proximus, Orange Belgium a Telenet.

„Dosud jsme nenašli žádné technické faktory, které by ukazovaly na špionážní hrozbu,“ uvedl mluvčí. „Nevydáváme o této záležitosti konečnou zprávu, ale nadále ji zkoumáme,“ dodal.

Společnost Huawei se dostala do centra pozornosti kvůli obviněním ze strany Spojených států, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži (více viz USA vyzývají spojence k bojkotu značky Huawei. Bojí se čínské špionáže). Huawei však obvinění ohledně špionáže odmítá (více viz Obviňují nás z něčeho, co jsme neudělali, řekl šéf Huawei ČR). Před používáním softwaru a hardwaru čínských společností Huawei a ZTE loni v prosinci varoval i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (více viz Čínské firmy Huawei a ZTE jsou kybernetickou hrozbou, varuje český úřad).

Americkým varováním v souvislosti s čínským Huaweiem se zabývá i nizozemská vláda. Ta v pondělí uvedla, že vytvořila zvláštní pracovní skupinu k posouzení potenciálních bezpečnostních rizik v souvislosti s připravovanou výstavbou mobilní sítě páté generace (5G). Nizozemský premiér Mark Rutte v pátek 12. dubna upozornil, že vláda si ještě nevytvořila názor na možnou roli čínských podniků. Nizozemská bezpečnostní služba se nicméně v dubnu vyslovila proti používání technologií ze zemí jako Čína a Rusko, které proti Nizozemsku vedou aktivní kybernetickou kampaň.

„Pracovní skupina analyzuje zranitelnost sítí 5G z hlediska jejich zneužitelnosti ze strany dodavatelů technologií, i opatření nutná k potlačení těchto rizik,“ uvedl nizozemský ministr spravedlnosti Ferd Grapperhaus. Doporučení této pracovní skupiny se očekávají do konce května.

Názor kybernetických úřadů na rizikovost technologií Huaweie se nicméně v Evropě liší. Například podle zjištění britského Střediska pro zhodnocení bezpečnosti produktů Huawei (HCSEC) se totiž v zařízeních této společnosti nacházejí technické závady představující riziko pro britské telekomunikace. Britské národní středisko kybernetické bezpečnosti (NCSC) ve zprávě britskému poradci pro národní bezpečnost však zdůrazňuje, že „nevěří, že by identifikované technické nedostatky byly výsledkem zásahu čínského státu“. Skutečným důvodem obav britského úřadu je, že technologie Huaweie jsou prý nedokonalé či zastaralé, kvůli čemuž jsou tedy zneužitelné třetí stranou. Obavy, že by touto třetí stranou mohla být čínská vláda, středisko ve zprávě nicméně nevyjádřilo (více viz Huawei představuje riziko, tvrdí Velká Británie. Našla technické závady).