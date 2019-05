Čekali jsme to. Máme totiž velký náskok před konkurencí, řekl šéf Huaweie

„Naši konkurenti nás minimálně v oblasti 5G sítí nebudou schopni dohnat v následujících dvou až třech letech,“ řekl Žen v rozhovoru pro čínská média, jejichž prostřednictvím zároveň poděkoval americkým společnostem, které s Huaweiem spolupracují.

„Během 30 let nám pomohly růst a dostat se tam, kde jsme nyní. Naučily nás, jak správně řídit společnost. Jak víte, většina konzultačních společností sídlí ve Spojených státech, včetně desítek jako IBM a Accenture,“ zmínil Žen, podle kterého je důležité dělat svou práci i nadále dobře bez ohledu na restrikce ze strany USA. „To, co udělají Spojené státy, je mimo naši kontrolu,“ dodal.

Žen zmínil, že Huaweii se po dlouhé roky dostává podpory od velkého počtu amerických obchodních partnerů. A s čínskou společností prý sympatizují i nyní, řada z nich s americkou vládou vyjednává schválení dodávek pro Huawei. „Jak říká čínské přísloví, spravedlivý důvod přitahuje velkou podporu, zatímco nespravedlivý najde jen malou,“ podotkl zakladatel Huaweie.

Média by podle něj neměla vždy obviňovat jen americké společnosti: „USA jsou zemí řízenou zákony. Americké společnosti musí tyto zákony dodržovat.“ Poukázal na to, že vina je na některých amerických politicích „Média by měla pochopit, že americké společnosti a Huawei mají stejný osud. Jsme hráči v tržním hospodářství,“ dodal.

Nemyslí si, že Evropa bude následovat kroky USA. Jsou nicméně známy už první případy, kdy i evropské společnosti zaujímají vůči Huaweii „obranný“ postoj. Největší britský operátor EE informoval, že nebude nabízet smartphony této značky, dokud se nevyjasní její budoucnost. Podobný postoj zaujali i někteří japonští operátoři. Britský výrobce procesorů ARM pak zaměstnancům s okamžitou platností nařídil přerušit veškeré obchodní vztahy s touto společností (více viz Další facka pro čínský Huawei. Britské firmy od něj dávají ruce pryč).

Žen je nicméně přesvědčen, že přidání Huaweie na černou listinu nebude mít na společnost takový dopad, jaký se očekává. „Náš růst se zpomalí, i když ne tak, jak si každý představuje. V prvním čtvrtletí letošního roku vzrostly naše tržby meziročně o 39 %. Tato míra se v dubnu snížila na 25 % a ke konci letošního roku může nadále klesat. Zákaz v USA nicméně nepovede k zápornému růstu a nepoškodí vývoj našeho podnikání,“ zmínil.

Nebudeme používat čipy jen z vlastní produkce

Zakladatel Huaweie v rozhovoru pro čínská média mimo jiné i dementoval informaci z japonských médií, podle nichž společnost nepotřebuje procesory americké produkce. „Za prvé, vždy potřebujeme americké čipy. Američtí partneři plní své závazky a žádají Washington o schválení. Bude-li souhlas udělen, pak budeme stále kupovat čipy od našich dodavatelů,“ uvedl s tím, že není důvod zpřetrhat vazby s americkými partnery. „Nebudeme se snažit růst samostatně. Místo toho budeme růst společně,“ dodal.



V současnosti si Huawei vyrábí polovinu čipů sám. Ovšem i přes mnohem nižší náklady prý společnost hodlá i nadále druhou polovinu nakupovat od amerických partnerů. „Nemůžeme být izolováni od světa. Místo toho bychom se měli stát jeho součástí,“ vysvětlil Žen.

„Naše úzké vztahy s americkými společnostmi jsou výsledkem několika desetiletí úsilí na obou stranách. Tyto vztahy nebudou zničeny kusem papíru od americké vlády,“ zdůraznil a dodal: „Dokud tyto společnosti mohou získat souhlas od Washingtonu, budeme od nich nadále nakupovat ve velkých objemech.“

5G prospívá společnosti, nejde o atomovou bombu

Huawei se připravuje i na nutnost nahradit méně důležité produkty. Podle Žena má společnost v záloze různé plány B. „Tyto produkty budou vyřazeny dříve či později. Ale v odvětvích, kde máme nejpokročilejší technologie, přinejmenším v oblasti 5G, nebudou mít restrikce velký dopad,“ míní.

„Myslím, že bychom neměli být cílem kampaní vedených Spojenými státy jen proto, že jsme před USA. 5G není atomová bomba. Je to něco, co prospívá společnosti,“ dodal.

Poukázal přitom na přednost 5G řešení od Huaweie, které může být instalováno kdekoliv a přináší tak i značnou finanční úsporu: „Naše 5G základnová stanice je opravdu velmi malá, přibližně stejně velká jako aktovka. Je také lehká, asi 20 kilogramů. Může být instalována kdekoli, na sloupech nebo stěnách. Může fungovat po desetiletí, protože je vyrobena z antikorozních materiálů. Může být instalována i v podzemních kanalizacích. Je vhodná zejména pro evropské trhy, kde je mnoho oblastí s historickými budovami, v nichž není možné postavit obří telekomunikační věže.“

Politiku nechme stranou, Huawei je pouze společnost

Čínská média poukázala i na to, že mnozí Číňané prokázali velké vlastenectví (viz článek Číňané jsou patrioti, smartphony Huawei kupují jako diví), když kvůli podpoře Huaweie kupovali jeho produkty na úkor zahraničních značek. Podle Žena nicméně nelze vlastenectví měřit podle toho, které značce dají lidé přednost.

„Lidé používají to, co se jim líbí. Politika by z toho měla být vynechána. Huawei je pouze společnost,“ podotkl s tím, že třeba i jeho děti upřednostňují produkty amerického Applu před těmi od Huaweie. To ovšem podle Žena nedokazuje, že by domácí společnost nemilovaly.