Nový operátor získá mírné úlevy. Úřad většinu připomínek k aukci odmítl

Úřad ve lhůtě do 26. července obdržel připomínky od šestnácti subjektů a všech 246 výhrad vypořádal v termínu, ke kterému se v harmonogramu přípravy aukce zavázal. Podle našeho prvního náhledu na dokument, který má 143 stran, se v zásadě po vypořádání připomínek na aukci nic nemění.

V drtivé většině úřad připomínky zamítal, což se dalo očekávat. Už kvůli tomu, že řada různých argumentů a výhrad k aukci byla protichůdná. Například stávající operátoři se v charakteru svých připomínek stavili proti zvýhodnění případného nového hráče, naopak noví zájemci (Nordic Telecom, Sazka, Dense Air) žádali v řadě ohledů výhodnější podmínky. Od stávajících operátorů úřad většinou akceptoval připomínky technického rázu či výtky k nepřesnostem v zadávací dokumentaci.

Novým operátorům částečně vyhověl v rozvolnění některých podmínek. V pásmu 3,4 – 3,6 GHz úřad zvýšil spektrální limit pro nového hráče na 120 MHz z původních 100 MHz, případný nový operátor také podle vypořádání dostane více času na plnění rozvojových kritérií, tedy nebude muset svou vlastní síť stavět tak rychle, jak úřad původně požadoval.

Zajímavé na tom je, že zatímco jeden z případných nových zájemců, Nordic Telecom, prosazoval zpřísnění rozvojových kritérií, úřad v tomto ohledu spíše vyhověl námitkám společnosti Sazka (a také ministerstva průmyslu a obchodu) ke zvolnění tlaku na nového hráče. Nordic byl pak tím, kdo prosazoval obecně širší spektrální limity (tedy možnost nakoupit více frekvencí) pro nové hráče, ale uspěl jen ve vyšším pásmu, ve kterém pro něj toto rozšíření limitů nejspíš nehraje zásadní roli. Firma chtěla nakupovat více hlavně v pásmu 700 MHz.

V rámci vypořádání také vyšlo najevo, že ČTÚ povolí získat frekvence za účelem vytvoření velkoobchodní sítě. Tedy sítě, která nebude prodávat služby přímo koncovým klientům, ale bude kapacitu pronajímat na základě velkoobchodní nabídky ostatním operátorům, kteří ji mohou využít pro poskytování služeb svým klientům. Připomínky (nebo spíše dotazy) v tomto ohledu podávala společnost Dense Air, která podle našich zjištění má být jedním z případných investorů dalšího zájemce Nordic Telecomu.

V připomínkách se v několika ohledech objevila i vzácná shoda mezi ministerstvem průmyslu a obchodu a společností Sazka. Oba subjekty žádaly například snížení vyvolávací ceny a zmírnění rozvojových kritérií. V drtivé většině (až na výše zmíněné zmírnění některých podmínek pro rychlost výstavby sítě) však se svými argumenty neuspěly.

Úřad zamítl i připomínky od dalšího státního subjektu, tedy ministerstva vnitra. To žádalo, aby se v případě nezájmu nového hráče vyčleněné frekvence uchovaly pro státní použití a nebyly postoupeny do aukce stávajícím operátorům.

Příprava aukce pro frekvence 5G sítí pokračuje podle plánu. Úřad vypořádání připomínek zapracuje do konečné podoby textu zadávací dokumentace a vyhlásí aukci. Následně bude probíhat přihlašování zájemců, samotná dražba kmitočtů by pak mohla proběhnout počátkem příštího roku. To v případě, že se neobjeví žádné další zásadní překážky, například v podobě žalob, které by současnou podobu aukce úspěšně napadly.