O Česko se zajímá nový mobilní operátor. Obyčejné zákazníky však nechce

Podle toho, kdo podal připomínky k chystané aukci frekvencí pro české 5G sítě, se dá vcelku snadno usoudit, kdo případně může mít o takové frekvence zájem. Mezi předkladateli připomínek jsou vesměs „obvyklí známí“, ať už stávající čeští operátoři, ambiciózní Nordic Telecom, Ministerstvo průmyslu a obchodu či různé oborové organizace (připomínkám se budeme věnovat samostatně).

Jedním subjektem, který ale mezi očekávatelnými předkladateli připomínek vyniká, je na první pohled nenápadná firma Dense Air Czech s.r.o. Zdánlivě drobný subjekt, který na českém trhu nijak nepůsobí – je to malá firma se základním kapitálem 100 korun –, ovšem naznačuje, že se o českou aukci zajímá nová telekomunikační společnost s neotřelým obchodním modelem.

Ostatně to ve svém článku na serveru Lupa.cz potvrdil i sám předseda Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák. „Velmi zajímavé připomínky zaslala společnost Dense Air Czech s.r.o.,“ píše a pokračuje stručným vysvětlením: „Je možné je číst tak, že je spokojená s návrhem podmínek, jen chce mít jistotu, že povinnosti stanovené pro držitele spektra lze splnit i velkoobchodním poskytováním služeb elektronických komunikací.“

Když se navíc podíváme na souvislosti, snadno lze takto mířené připomínky pochopit. Odpíchnout se můžeme už od onoho českého s.r.o., které vzniklo v roce 2017 coby Radio Spektrum CZ, letos v květnu pak došlo k přejmenování právě na Dense Air Czech. Nejde o nic jiného než o reakci na „rebranding“ subjektu, který za firmou stojí. Jediným podílníkem je totiž firma Dense Air Limited se sídlem ve Velké Británii. I ona se do března letošního roku jmenovala jinak: Airspan Spectrum Holdings Limited.

Za firmou stojí zkušení telekomunikační manažeři, jejím CEO je Paul N. Senior, který je zároveň jedním z jednatelů české pobočky. Druhým je David Brant, pro změnu jeden z vrcholných manažerů společnosti Airspan, která je výrobcem síťových prvků pro vysokorychlostní bezdrátové sítě. Airspan vyvinula, vyrábí a dodává především malé základnové stanice pro pokrývání vysoce vytížených oblastí, ať už v budovách či v exteriéru. Mobilní operátoři využívají techniku Airspan třeba pro pokrývání nákupních center nebo hojně navštěvovaných míst ve městech.

Airspan se ale nechce spokojit jen s tím, že bude operátorům pouze dodávat techniku. Právě tato firma stála i za vznikem společnosti, která se dnes jmenuje Dense Air a nabízí toto pokrytí ostatním operátorům jako službu.

Dělá to tak, že koupí v dané zemi potřebnou část rádiového spektra, typicky ve vyšších frekvenčních pásmech – v případě české aukce by se to tedy týkalo spektra v pásmu 3,5 GHz. Na tomto pásmu pak firma postaví výkonnou 4G či 5G síť s vysoce kapacitním pokrytím určitých oblastí a tuto kapacitu pak pronajímá běžným mobilním operátorům. Ti nemusejí stavět vlastní síť, řešit kritická místa v infrastruktuře a přesto mohou poskytovat plnohodnotné služby.

Z podaných připomínek tedy vyplývá, že Dense Air má možná zájem podobnou službu nabídnout i v České republice. Otázkou samozřejmě zůstává, jak reálný zájem je a s kým by firma mohla teoreticky v tomto módu spolupracovat. Mohl by to být samozřejmě i některý ze stávajících mobilních operátorů, který by chtěl trochu ulevit svým fixním nákladům (typicky třeba Vodafone, který nesdílí sítě). Dense Air by ale mohla pomoci třeba i případnému novému zájemci. V tomto případě tedy třeba Nordic Telecomu.

Ať to ovšem se zájmem a případným úspěchem Dense Air dopadne jakkoli, jisté je, že tato firma rozhodně není tím čtvrtým operátorem, kterého chce ČTÚ aukcí přilákat a po kterém volají i mnozí zákazníci. Firma by rozhodně neposkytovala služby koncovým zákazníkům a navíc by fungovala jen v onom 3,5 GHz pásmu pro kapacitní pokrytí ve městech a jiných exponovaných místech. Na druhé straně by i příchod takového subjektu mohl trochu zčeřit místní stojaté telekomunikační vody.

Firma už má s tímto modelem nějaké zkušenosti. Frekvence vlastní v Irsku, Belgii, Portugalsku, Austrálii a na Novém Zélandu, na svých stránkách se chlubí, že techniku Airspan, na které její sítě stojí, používají třeba americký operátor Sprint a indický Reliance Jio.