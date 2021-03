S Čínou o vakcíně nejednáme, řekl Babiš. Podle Hradu o ni požádal

„Preferujeme, aby požádala Evropskou lékovou agenturu.,“ uvedl premiér na adresu čínské vakcíny.



Babiš řekl, že se na prezidenta obrátil s tím, ať napíše do Izraele, Ruska a Číny s tím, zda by nebylo možné získat více vakcín. „Žádná vakcína nebude do České republiky dovezena bez schválení SÚKL nebo ministerstva zdravotnictví,“ řekl Babiš.

„Předseda vlády požádal prezidenta republiky, aby se obrátil na prezidenta ČLR s žádostí o dodání čínské vakcíny Sinopharm. Pan prezident této žádosti vyhověl a napsal prezidentu ČLR. Podle zprávy velvyslanectví ČR v Pekingu se čínská strana rozhodla této žádosti okamžitě vyhovět,“ napsal ve středu večer na Twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.



Jednat o situaci kolem vakcín a očkování chtěla v pátek poslankyně za TOP 09 Helena Langšádlová. „Pan prezident nám dost živelně objedná vakcíny z Ruska a z Číny, pan premiér jezdí do Maďarska a do Srbska, Otázek je celá řada,“ hájila návrh Langšádlová. Sněmovna se tím ale v pátek přednostně nezabývala.