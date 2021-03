Piráti vpustí do ČR migranty, řekl Babiš. To říká agent StB, opáčil Bartoš

„Za prvé budeme mít tady migranty, které oni by chtěli. To vidíme v západní Evropě, co se děje. Já jsem byl vždycky proti migraci a s Viktorem Orbánem jsme prosadili zrušení kvót,“ řekl Babiš ve videu na sociálních sítích, kde pravidelně odpovídá na dotazy občanů.

Piráti jsou podle premiéra řízeni z Evropského parlamentu a patří k „zeleným fanatikům“, kteří „chtějí zničit hospodářství a průmysl.“ „Je to takový trend, v Evropě jsou všude Zelení, u nás jsou Piráti,“ řekl předseda vlády, podle kterého strana neví nic o řízení státu a její filozofie je extrémně levicová.

„Neříkám, jsou tam i vzdělaní lidi, mladí lidi. Neříkám, že nejsou šikovní, ale o řízení státu nevědí vůbec nic,“ podotkl premiér. Jedním z dopadů nástupu Pirátů k moci podle Babiše budou extrémní daně a politika zaměřená proti podnikatelům.

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je Babišovo tvrzení zvláštní vzhledem k situaci, ve které se Česko ocitlo. „Je to zvláštní, když toto říká bývalý člen KSČ a agent StB, který této zemi již čtvrtým rokem vládne s podporou KSČM. A který bohužel za poslední měsíce dohnal tuto zemi do opětovného lockdownu, nejvyššího počtu nakažených a stamiliardových dluhů,“ reagoval na premiérovo obvinění pro iDNES.cz Ivan Bartoš.

Hnutí ANO zaznamenalo v lednu 2021 pokles preferencí na 26,5 procenta, stejnou pozici si udržuje také v únoru. Nejsilnější koalicí je podle únorového průzkumu společnosti Median stejně jako v lednu koalice Pirátů a STAN s 25 procenty. Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) ztrácí na koalici Pirátů a STAN 6,5 procentního bodu a zisk je tedy v únoru na úrovni 18,5 procenta.

Lidé se podle Babiše budou rozhodovat podle situace, která nastane v září. „Přišel covid, lidi jsou naštvaní, nechají nám to vyžrat, i když pracujeme od rána do večera a děláme maximum. Lidi mají krátkou paměť, ale já si myslím, že v té politice jsme toho udělali strašně moc. Ale lidi to budou asi hodnotit podle situace, jaká bude v září,“ řekl premiér k předpokládanému průběhu voleb.