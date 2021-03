Babiše se poslanci zeptají, co udělá vláda po lockdownu, i na vakcíny

Od pondělí v Česku platí zákaz překračovat hranice okresů. Pro cesty do zaměstnání mimo okres je potřeba potvrzení zaměstnavatele. Vláda uzavřela školy, i mateřské, a zredukovala počet otevřených obvodů.

Exministr Petr Bendla ohlásil interpelaci na odmítnutí vakcíny AstraZeneca, nezařazený poslanec Marian Bojko na lék Bamlanivimab a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na ruskou vakcínu Sputnik V a na čínskou vakcínu Sinopharm.

Černý trh s vakcínami nechce Česko podporovat

Premiér Andrej Babiš se už ve středu po jednání vlády ohradil proti tomu, že Česká republika odmítla nakoupit vakcínu AstraZeneca od Spojených arabských emirátů. „Pokud tu nabídku podepsala Natalya Muzaleva, tak to skutečně není arabské jméno,“ řekl Babiš. „A pokud ta nabídka byla za 22 dolarů a my nakupujeme za 2,50, tak to fakt nemůžu brát seriózně,“ zdůraznil předseda vlády.

Prezident Miloš Zeman se kvůli vakcíně Sputnik V obrátil na ruského prezidenta Vladimira Putina. Babiš sdělil iDNES.cz, že se Česká republika pokusí získat pro české občany Sputnik V, pokud se ukáže, že je vakcína účinná a bezpečná. „Podle mých informací o Sputnik V požádalo 65 zemí, z toho šest zemí Evropské unie. O tuto vakcínu je tedy velký zájem a výrobní kapacity nejsou zatím tak velké,“ uvedl Babiš.

3. března 2021

Sputnik V začala posuzovat evropská agentura

Evropská léková agentura (EMA) začala s průběžným hodnocením vakcíny Sputnik V. Souhlasem od EMA podmiňuje její použití v Česku ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Hrad také ve středu večer oznámil, že prezident Miloš Zeman na žádost premiéra Andreje Babiše požádal Čínu, aby Česku dodala vakcínu Sinopharm. Podle velvyslanectví v Pekingu se Čína rozhodla Zemanově žádosti okamžitě vyhovět a vakcínu Česku dodá.

Šéfa poslanců STAN Jana Farského budou při interpelacích na Babiše zajímat kritéria pro distribuci očkovacích látek do krajů, předsedu ODS Petra Fialu vládní kompenzační programy. Fialův stranický kolega Jan Zahradník se premiéra zeptá na zajištění energetické soběstačnosti ČR a na přípravu stavby jaderného bloku v Dukovanech poslankyně TOP 09 Helena Langšádlová.