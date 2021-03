Senát schválil bonus pro lidi v karanténě, ti mohou dostat až 370 Kč denně

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová na Twitteru informovala, že Senát schválil tzv. izolačku. Lidé tak od státu dostanou nad rámec běžné nemocenské v karanténě až 370 Kč za den.

„Věřím, že i tímto opatřením se eliminují obavy zaměstnanců z poklesu příjmu v karanténě a spolu s pravidelným testováním v průmyslu snížíme křivku našeho „ostrůvku beznaděje“,“ napsala Maláčová.



„Izolačka“ má zaměstnance finančně motivovat, aby odcházeli do karantény a nahlašovali své rizikové kontakty. Dosud totiž lidé v Česku hygienickým stanicím nahlašovali v průměrů méně než jeden rizikový kontakt.

Příspěvek budou lidé dostávat podle předlohy prvních 14 kalendářních dnů nařízené karantény. Nejvýše budou mít 90 procent svého průměrného výdělku. Nárok se bude vztahovat také na lidi s nemocenským pojištěním pracujícím na dohody. Vyloučení ale budou ti, kteří by se ocitli v karanténě do pěti dnů po návratu ze zahraničí, pokud nešlo o pracovní cestu.

Právě tato výluka vyvolala v horní komoře největší debatu. Senátoři poukazovali na to, že se týká nejen dovolenkářů, ale i lidí, kteří by odcestovali do ciziny za rodinou. Dopadla by podle nich i na lidi, kteří by se nakazili třeba druhý den po návratu už v Česku. Podle předsedy senátorů ODS a TOP 09 Zdeňka Nytry by mělo ministerstvo práce a sociálních věcí najít lepší formulaci a sepsat novelu.

Maláčová nejprve navrhovala, aby lidé dostávali až 100 procent svého platu. Tento návrh ale neprošel. Místo toho se Sněmovna shodla, že zaměstnancům bude přidávat k nemocenské příspěvek.