Očkování vakcínou neuznanou v EU by nemohly hradit pojišťovny, řekl Blatný

Prezident Miloš Zeman o víkendu v rozhovoru pro televize Prima a CNN Prima News řekl, že se obrátil na ruského prezidenta Vladimira Putina kvůli ruské vakcíně Sputnik V.

Hrad také ve středu večer oznámil, že prezident Miloš Zeman na žádost premiéra Andreje Babiše požádal Čínu, aby Česku dodala vakcínu Sinopharm. Podle velvyslanectví v Pekingu se Čína rozhodla Zemanově žádosti okamžitě vyhovět a vakcínu Česku dodá.

Požádá výrobce Sputniku V o schválení tento týden?

„Pokud se týká často diskutované ruské vakcíny Sputnik V, mohl by požádat výrobce EMA o schválení tento týden, což já sám bych považoval za naprosto nejlepší řešení,“ uvedl ve čtvrtek ve Sněmovně ministr zdravotnictví Blatný.

„Upozorňuji, že pokud se rozhodneme, nebo pokud bychom se tak jako některé země rozhodli povolit tuto dávku bez EMA, tak podle platných zákonných norem nebude možné tuto vakcínu hradit pojišťovnami, výkon očkování nebude lékařům hrazen pojišťovnami a očkovaní touto látkou nedostanou certifikát, který je opravňuje k tomu, aby byla tato vakcína uznávána v rámci Evropské unie,“ upozornil Blatný.

Pro Čechy, kteří chtějí cestovat, je to zásadní informace, pokud některé země nebo Evropská unie podmíní vstup na své území očkováním proti covid-19. Blatný řekl, že stále věří, že tato vakcína bude schválena i Evropskou unií a že se vyhneme všem nedorozuměním.

Babiš: Sputnik V firmám pro zaměstnance

Zatímco ministr oznámil, že očekává žádost výrobce Sputniku V Evropské lékové agentuře o schválení již tento týden, premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro MF DNES řekl, že výrobce Sputniku V má málo vakcín, takže nepředpokládá, že o registraci u Evropské lékové agentury EMA bude vůbec žádat.

„Nicméně i u nás jsou občané, kteří mají o tuto vakcínu zájem. Pokud bychom ji tedy dovezli, byla by dobrovolná. Všechny vakcíny, které nejsou schválené EMA, by klidně mohly kupovat jen firmy, které by to kupovaly pro své zaměstnance, pokud o to projeví zájem,“ řekl Babiš.

V Česku je očkování proti covid-19 dobrovolné v případě všech vakcín, které se používají - od Pfizer/Biontech, Moderna i AstraZeneca.

Výjimku pro užití ruské, ale i čínské vakcíny by musel udělit právě ministr Blatný, o němž Zeman také v neděli řekl, že je podle něj „vyhořelý“.

„Dobře se na mě podívejte, pane redaktore, zprava zleva, vypadám-li velmi unaveně a vyhořele,“ komentoval to na dotaz iDNES.cz Blatný. „To je názor prezidenta,“ odpověděl Babiš na otázku, zda je i podle něj je Blatný vyhořelý a potřebuje si odpočinout.