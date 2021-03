Slovensko zřejmě získá vakcínu Sputnik, letoun se už vrací z Moskvy

Slovenský list Denník N napsal, že letadlo slovenské armády v pondělí nad ránem přistálo na moskevském letišti Šeremetevo. Není jisté, kde má přistát, nejpravděpodobnějším místem jsou Košice. Do Slovenska by se mělo vrátit okolo šesté hodiny večer.

Že přiveze ruskou vakcínu Sputnik V podle deníku naznačují tajemná slova premiéra Igora Matoviče na Facebooku.

„Toto bude velký týden. Dvě velká rozhodnutí, které Slovensko výrazně změní,“ napsal. Prvním rozhodnutím zřejmě myslel série nových protiepidemických opatření, která mají platit od 3. března. To druhé by mohlo souviset právě s ruskou vakcínou, o jejímž získání se na Slovensku mluví už několik dní.

Vakcína momentálně není zaregistrována ani slovenským Státním ústavem na kontrolu léčiv, ani Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA).



Matovič prosazoval nákup ruských vakcín ještě v únoru, byť udělení souhlasu vlády k takovému kroku zablokovala nejmenší vládní strana Za lidi. Její šéfka a vicepremiérka Veronika Remišová se vyslovila pouze pro nákup vakcín registrovaných v EU a uvedla, že na použití neregistrované očkovací látky postačuje výjimka od ministra zdravotnictví. Sputnik V už dříve začalo z členských zemí EU používat Maďarsko.



Bývalý šéf slovenské sněmovny Andrej Danko, který se netají svým blízkým vztahem k Moskvě, Denníku N řekl, že Slovensko již podepsalo smlouvu o nákupu Sputniku V. Tvrdil také, že ohledně vakcín opakovaně jednal s ruským ministrem průmyslu a obchodu Denisem Manturovem.



Předseda slovenské vlády Matovič dříve obhajoval nákup Sputniku V špatnou epidemickou situací v zemi a tím, že podle průzkumu veřejného mínění by se v případě použití ruské vakcíny nechalo na pětimilionovém Slovensku očkovat o 300 000 obyvatel více. Premiér také tvrdil, že země by do letošního června mohla získat dva miliony vakcín Sputniku V.

Zatím nelze vyhovět všem zájemcům, zní z Ruska

Slovensko se podobně jako jiné členské země EU potýká s nedostatkem vakcín, v současnosti Bratislava používá jen očkovací látky s registrací od EMA. Dosud bylo v zemi pod Tatrami alespoň první dávkou očkováno přes 305 000 lidí, tedy více než pět procent populace.

O dodávky Sputniku V se zajímá také Česko. Prezident Zeman o ni po dohodě s premiérem Andrejem Babišem požádal šéfa Kremlu a podle víkendového zpravodajství televize CNN Prima News řekl, že ruská vakcína by mohla do Česka dorazit v nejbližší době.

„Pokud jsem správně informován, tak této žádosti bude vyhověno, ale budeme samozřejmě potřebovat certifikaci,“ uvedl Zeman a připustil, že v případě Sputniku V by mu stačila certifikace českého Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).



„Ruská strana velmi vnímavě reaguje na podobná oslovení, zodpovědně se staví k tomu, aby bylo co nejvíce vakcín dodáno do různých zemí, které mají s vakcínou problémy. Ale žádostí je tolik, že výrobní objem ze své podstaty neumožňuje vyhovět všem,“ citovala agentura TASS mluvčího prezidenta Vladimira Putina Dmitrije Peskova. Ruský mluvčí ale zároveň podotkl, že výrobní kapacity se týden od týdne zvyšují.

Minulý týden se přitom nejvyšší čeští ústavní činitelé včetně Zemana na své úterní schůzce shodli, že vakcíny, kterými se bude v ČR proti covidu-19 očkovat, musejí projít schvalovacím procesem Evropské komise. Česko v současné době očkuje schválenými vakcínami Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca, nemá ale k dispozici dostatek dávek na očkování všech zájemců.



Zeman se minulý týden vyslovil pro takzvanou maďarskou cestu očkování, uvedl po schůzce s ním předseda Pirátů Ivan Bartoš. Maďarsko nakoupilo vakcínu Sputnik bez schválení evropských úřadů a očkují s ní.

Polsko jedná o nákupu čínské vakcíny

Polský prezident Andrzej Duda projednával se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem možnost nákupu čínské vakcíny proti covidu. „Na žádost ministerského předsedy Mateusze Morawieckého prezident také vyzdvihl otázku polsko-čínské spolupráce v boji proti koronavirové pandemii včetně možnosti polského nákupu vakcín vyrobených v Číně,“ citovala polská agentura PAP Krzysztofa Szczerského, šéfa prezidentské kanceláře. Szczerski upřesnil, že jakýkoli nákup by byl předmětem dalších jednání.



Čínské úřady zatím schválily několik vakcín vyrobených na domácí půdě. Jako první stát Evropské unie začalo očkovací přípravek od čínským státem vlastněné společnosti Sinopharm používat Maďarsko, přestože tato vakcína zatím neprošla unijním schvalovacím procesem.

Polský očkovací program stejně jako plány dalších členských zemí EU poznamenala zpoždění v dodávkách proticovidových preparátů od firem Pfizer/BioNTech a AstraZeneca.