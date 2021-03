Babiš: Úřední maturita je spravedlivá. Očkování Sputnikem by bylo dobrovolné

V tomto týdnu se do škol měli vracet studenti posledních ročníků základních škol a maturanti. Nestalo se. Závěrečné zkoušky na středních školách se však blíží. Plánuje pro končící studenty vláda nějaké změny?

Chci navrhnout udělení úřední maturitní zkoušky všem studentům ze všech typů středních škol. A to i v rámci vzdělávání dospělých, kteří si dodělávají středoškolské vzdělání.

Co to znamená?

To, že z maturitních předmětů by se výsledná známka udělila na základě průměru za všechny roky studia. Pokud by studenti s udělením úřední maturitní zkoušky nesouhlasili nebo by nesouhlasili s výslednou známkou, mohli by si udělat klasickou maturitu, v takové podobě, v jaké ji pro letošní školní rok připravilo MŠMT. Zkrátka: kdo bude chtít maturovat, může. Kdo nebude, dostane průměrnou známku a z úřední moci to pro něj bude znamenat úspěšně složenou závěrečnou nebo maturitní zkoušku.



Kdo vás na tu myšlenku přivedl?

Dostal jsem stovky e-mailů od studentů a hlavně příběhy studentů ze zdravotních oborů mě přesvědčily, že jsem se vžil do jejich situace, která je velmi obtížná. Na Slovensku už to udělali minulý rok. A když to vezmu podle statistik, tak studenti ve školním roce 2020/2021 strávili na prezenční výuce k 1. březnu jen 26 dní. Patnáct až dvacet procent studentů pak nebylo plnohodnotně zapojeno do distanční výuky, 98 tisíc jich má přitom letos dělat závěrečnou zkoušku. Na Slovensku si o úřední maturitu požádalo 99 procent studentů, jen jedno procento se s výslednou známkou nespokojilo.

Byl by ale o takovouto formu maturit zájem i u nás?

Probírám to se studenty, kteří se na mě obrací. A myslím, že u nás bude velký zájem o úřední maturitu.



Už jste to probíral s ministrem školství Robertem Plagou? Jaký na to má názor?

Už několikrát jsem otázku maturit s ministrem Plagou řešil, ale neshodli jsme se. Já jsem ale rozhodnut, že toto navrhnu, protože celý letošní rok byl pro studenty extrémně náročný, a myslím si, že jiná by měla být i maturita. Už proto, že i studenti žijí v nejistotě z toho, co bude. Tím, že my bychom letos výslednou známku udělovali na základě průměru za všechny roky studia, tak by to bylo velmi spravedlivé. Kdo celé tři nebo čtyři roky pilně studoval, bude mít samozřejmě pěkné maturitní vysvědčení.



Takže ministra Plagu jste ještě nepřesvědčil?

Ne, ale chci ho přesvědčit, protože vnímám situaci studentů. Vezměte si třeba, kolik studentů ze zdravotnických škol chodilo vypomáhat s covidem jako dobrovolníci. Měli z toho obrovský stres, viděli umírat lidi. Další pak pomáhali v domovech seniorů. Prostě si to za tuhle obrovskou pomoc zaslouží.



Úřední maturitu bude možné získat jen v letošním roce, nebo by se i v dalších letech mohla stát jakousi alternativou k té běžné?

Jenom v tomto roce. Vždyť vlastně ani pořádně ještě teď nevíme, jak to s těmi zkouškami nakonec kvůli pandemii bude.

Chystá se změna i pro přijímací zkoušky?

Úřední maturitu řeším na základě toho, s čím mě oslovují studenti, kteří mi píší svoje příběhy a jejichž požadavky považuji za oprávněné. U přijímaček jsem nic podobného zatím nezaznamenal.



Stále více rodičů i pedagogů začíná volat po tom, aby si žáci a studenti letošní rok zopakovali. Řeší vláda už i tuto možnost?

Celé ročníky bych neopakoval. Vždyť žáci zažili už spoustu stresu a opakování ročníku by pro ně nebylo spravedlivé. Spíše bychom to měli řešit speciálními projekty se zaměřením na zvýšené doučování.



Třeba proto, že děti moc času na prezenční výuce nestrávily? Řada z nich se ani pořádně nezapojí do distanční výuky, a jejich znalosti tudíž nejsou na úrovni, na jaké by za normálních okolností mohly být?

To je sice pravda, ale ani žáci a studenti přece nemůžou za to, že přišel vir. Osobně pro opakování ročníků důvod nevidím. Navrhnu, aby se ministerstvo školství zaměřilo na přípravu podpůrných programů a projektů zejména pro děti ohrožené školním neúspěchem a pro děti, které se nemohly z různých důvodů plnohodnotně zapojovat do distanční výuky.



Opozice včera kvůli hrozícímu kolapsu nemocnic vyzvala vládu, aby zapojila více zdravotnických zařízení. Jaká by to mohla být?

Mně nemusí nikdo k ničemu vyzývat. Řešíme to. Nebudou to žádná zařízení. V nemocnicích chybí personál. Proto potřebujeme, aby personál ze soukromých nemocnic a ambulancí pomohl krajským a státním nemocnicím. Vláda schválila usnesení a povolávacím rozkazem to nařídí hejtmani.

Představa o totálním lockdownu je nereálná

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) řekl, že ani po třech týdnech současné uzávěry se nejspíš nedočkáme rozvolňování v podobě otevírání obchodů či služeb. Maximálně prý skončí pohyb mezi okresy nebo v obcích. Souhlasíte s tím?

Četl jsem to, ministr Havlíček řekl, že se vše bude odvíjet od pandemické situace, což je pravda. Já ale ministrům říkám, ať jsou s každým vyjádřením velmi opatrní, protože rozhoduje vláda a je zbytečné neustále něco komentovat v médiích. Osobně si myslím, že k rozhodnutím, co bude dál, se dostaneme až po Velikonocích.



Jsou podle vás současná opatření nedostatečná a polovičatá, jak si myslí mnozí, kteří volají i po uzavření průmyslu?

Pokud vím, tak mnohé firmy už dávno testují a chrání si své zaměstnance. Třeba dodavatelé automobilového průmyslu by uzavřením riskovali, že pokud nebudou na trhu a nebudou reagovat hned, tak budou vyřazeni a jako firmy mohou i skončit, navíc by je čekalo penále. Znamenalo by to propouštění. Teď je spíš potřeba, aby firmy dodržovaly opatření, aby testovaly a kontrolovalo se to. Plošné testování je obrovská logistická akce, podařilo se nám to dát dohromady během týdne a jsme jedni z prvních v Evropě. Věřím tomu, že dobří podnikatelé mají zájem své firmy chránit a stát k tomu v podstatě nepotřebují.



Takže vláda neuvažuje ani o částečném uzavření průmyslu třeba u firem, které nejsou strategické?

Pokud bychom zavřeli celý průmysl, byly by to obrovské ztráty. Je ale otázka, jestli na pár dní nepřikročit ve firmách k víkendovému režimu. Uzavření podniků by narušilo dodavatelské vztahy a místo našich firem v dodavatelských řetězcích by obsadila konkurence. A kritickou infrastrukturu bychom stejně nemohli uzavřít, takže představa o totálním lockdownu je nereálná. Tím bychom ekonomiku dorazili. Lidi by přišli o práci a dramaticky by stoupla nezaměstnanost.

Pomáhá podle vás stát lidem postiženým krizí dostatečně? Jednou ze skupin, na kterou se zapomíná, jsou samoživitelky. Jak chcete řešit, aby mnohé z nich nespadly do dluhové pasti?

Paní redaktorko, samozřejmě to budu řešit. Mluvil jsem s předsedou Potravinové banky, která nám dala návrh, jak celou otázku řešit. Většina ze samoživitelek pracovala na DPP nebo DPČ a teď nemají ani žádné náhrady. Když navíc ještě dostanou nějaký dar, další měsíc přijdou o náhrady, tak mnohé nemají po zaplacení bydlení ani na ty nejzákladnější potraviny nebo další nutné věci. Přes potravinovou sbírku jsme sice těm nejchudším dávali respirátory a roušky, ale to nestačí. Chtěli bychom pro ně připravit ve spolupráci s potravinovými bankami také nějaké podpůrné balíčky, které by obsahovaly potraviny a hygienické potřeby.

Můžeme firmám pomoci s nákupem Sputniku

Podle informací v médiích se chystáte do Izraele jednat o vakcinaci. Kdy tam letíte a co tam chcete dojednat? Licenci na výrobu vakcíny v Česku?

V nejbližších dnech se termín dozvíte. A ano, jedním ze záměrů naší cesty je snaha získat případnou licenci na výrobu vakcíny. S Izraelem máme skvělé vztahy.



V souvislosti s pandemií v současné době, kdy není dostatek vakcíny, řešíte také dodávky léků, které by nám mohly pomoci. Například předevčírem v deníku Právo vyšlo, že předseda ČSSD Jan Hamáček tlačí na ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby zpřístupnil lék Ivermektin. Nepřetahujete se tak trochu o to, kdo sežene jaký lék?

Není potřeba tlačit. Řeším to osobně. Ivermektin se stal hitem po tom, co na Slovensku vyšlo najevo, že primářka oddělení anesteziologie a intenzivní medicíny Andrea Letanovská z bratislavského Národního onkologického ústavu ho používá a má výsledky. Spojil jsem se s ní, naši primáři byli ale k takovéto léčbě spíš zdrženliví, protože na to není klinická studie a tak dále. Následně jsem zjistil, že tento lék používá primář z nemocnice u svaté Anny Michal Rezek, a to už od listopadu minulého roku. Když se ale snažil objednat další zboží, tak se mu to nedařilo, proto jsem to začal řešit a získal dodávky Ivermektinu pro 20 tisíc lidí. Podle informací primáře za třikrát nižší cenu.



Ivermektin by se u nás ale zatím neměl používat?

Na ohlášení to lze. Teď je to na Státním ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL – pozn. red.) a ministerstvu zdravotnictví, aby to dořešily a aby byl lék dostupný v nemocnicích a ambulancích. Já nevidím jediný důvod k tomu, aby když se používá po celém světě, se nepoužíval i u nás, když s jeho podáním budou souhlasit sami pacienti. Jsme s virem ve válce a musíme ho zastavit.



Úřad vlády také požádal SÚKL o prověření ruské vakcíny Sputnik V. Jak to vypadá s ní?

SÚKL dokumentaci studuje a doufám, že velmi brzy bude mít hotové stanovisko k této vakcíně.

Pokud bychom vakcínu Sputnik dovezli, byla by dobrovolná. Všechny vakcíny, které nejsou schválené EMA, by klidně mohly kupovat jen firmy, které by to kupovaly pro své zaměstnance, pokud o to projeví zájem. Platí ale, že i takto dovezená vakcína musí být bezpečná.

Ministr zdravotnictví je ale stále toho názoru, že očkovat se v Česku bude jen vakcínami schválenými Evropskou lékovou agenturou (EMA). Jak to chcete řešit?

Výrobce Sputniku V má málo vakcín, takže nepředpokládám, že o registraci u EMA bude vůbec žádat. Nicméně i u nás jsou občané, kteří mají o tuto vakcínu zájem. Pokud bychom ji tedy dovezli, byla by dobrovolná. Všechny vakcíny, které nejsou schválené EMA, by klidně mohly kupovat jen firmy, které by to kupovaly pro své zaměstnance, pokud o to projeví zájem. Platí ale, že i takto dovezená vakcína musí být bezpečná. Myslíte, že není, když se o ni zajímá 65 států a z toho šest členských zemí EU?



A podnikatelé by o Sputnik V měli zájem?

Firmy mají zájem o vakcíny pro své zaměstnance a předpokládám, že by měly zájem o jakoukoliv pro zdraví lidí bezpečnou vakcínu. My jim ale vakcíny, které schválila EMA, nemůžeme dát, protože jich je málo. Pokud by ale chtěly ruskou nebo čínskou vakcínu, tak se můžeme zeptat, a pokud by to bylo uvolněno, tak si ji můžou koupit. S tím jsme schopni pomoci.



Pokud by tedy SÚKL vakcínu schválil a dostala by i výjimku ministerstva zdravotnictví, platí informace, že během března bychom mohli mít dvacet tisíc dávek vakcíny Sputnik V?

Není žádný termín, nemáme žádné povolení. SÚKL momentálně studuje dokumentaci.

Blatný potřebuje do týmu nové experty

Ministr zdravotnictví nemá odlišný názor jen na Sputnik V. Netajíte se, že nezvládá komunikaci, nefunguje jeho úřad. Přesto jste vyloučil, že byste jej do konce března odvolal. To platí?

To teď pro mě není téma dne. Teď řešíme pandemii, lockdown.

Hovoří se o tom, že ministra Blatného by ve funkci mohl vystřídat zástupce ČSSD. Je reálné, že byste tento resort sociálním demokratům přenechali výměnou třeba za ministerstvo zahraničí?

Ne, to určitě reálné není.



Ani přesto, že na adresu ministerstva nešetříte kritikou?

Resort zdravotnictví je dlouhodobě personálně poddimenzován. Jsou tam lidé, jako náměstek Policar a ředitelka Baťhová, kteří jsou extrémně přetížení a zavalení prací. Pan ministr by měl významně posílit svůj tým o další experty. V současnosti není v médiích žádná jasná tvář, která by mluvila jen k epidemii a opatřením, tak jak to bylo v případě Romana Prymuly. To je skvělý odborník, bohužel jsou věci, které mu jeho pozici zkazily.



Říkáte, že ministerstvu chybí tvář na epidemii. Tou není ani hlavní hygienička Rážová?

Hlavní hygienička v rámci pandemie nehraje stejnou roli, tak jak je to v jiných zemích, a ani není veřejností nějak silně vnímána. Někteří ředitelé krajských hygien jsou velice dobří a kompetentní a někteří to zas tak dobře nezvládají. Uzavření okresů Cheb, Sokolov a Trutnov mělo přijít daleko dřív.



Měla by tedy hlavní hygienička skončit?

To je kompetence ministra zdravotnictví. On musí vyhodnotit její schopnost hygieny motivovat a správně a efektivně řídit.