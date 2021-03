Zabránit kolapsu má nasazení lékařů z neakutní péče, rozhoduje o tom vláda

Pracovní povinnost by se mohla týkat například zdravotníků, kteří poskytují neakutní artroskopické výkony, plastické operace nebo jednodenní péči. Do nemocnic by kraje mohly povolat spolu s lékaři také třeba anesteziology i zdravotní sestry.



Opoziční ODS, TOP 09 a KDU-ČSL vládu Andreje Babiše ve středu vyzvaly, aby mobilizovala všechna zdravotnická zařízení, která mají volná lůžka, a aby využila i lázně a hospice.

Pardubický kraj už vyčerpal kapacitu lůžek, a podobné situaci se blíží také další kraje. Karlovarský, Plzeňský či Středočeský.



Vicepremiér Karel Havlíček navrhuje povinné testování státních zaměstnanců od 10. března.

„Na základě toho, že se nám podařilo dobře rozjet obrovskou logistickou akci a že jsme zapojili podniky do povinného testování, a na základě potvrzených dodávek samotestů jsem jednal s premiérem, který podporuje, abychom na vládě navrhli povinné testování pro státní zaměstnance od 10. března,“ uvedl Havlíček.