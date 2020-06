Místopředseda Vokřál opouští ANO. Straníci jsou napojeni na podsvětí, tvrdí

„Během víkendu jsem se definitivně rozhodl, že moje cesta v hnutí je dále neudržitelná. Z více důvodů. Dlouhodobě jsem se snažil prosazovat liberální pojetí hnutí, tak, jak jsem do něj vstupoval v roce 2014. ANO se ale vydalo spíše směrem politikaření v klasické partaji, kde jedinou starostí je vyhrát volby. Toto je pro mě málo,“ sdělil serveru Vokřál.

Jeho překvapivý krok je také reakcí na kauzu Švachulova gangu. Bývalý místostarosta radnice Brno-střed Jiří Švachula a další politici, úředníci a podnikatelé jsou v ní podezřelí ze stamilionových machinací s veřejnými zakázkami. Vokřál opakovaně upozorňoval na to, že do kauzy jsou namočeny i místní organizace ANO v brněnských Židenicích, Starém Lískovci a v Černovicích. Jejich zrušení mu ale vedení ANO neodsouhlasilo.

„Organizace byly z mého pohledu jednoznačně napojeny na různé lidi, řekl bych až z podsvětí. Neumím se srovnat s tím, že se velrybaří lidi, účelově se mění bydliště jen proto, aby někdo někde mohl být členem či na kandidátce. Nepřesvědčilo mě to o tom, že by se chtělo, aby se tyto věci řešily. Čekal jsem, že se s tím hnutí bude snažit vypořádat. Mám svoje hodnoty. S takovými lidmi v jednom hnutí být nechci. Pokud ANO chce fungovat jako standardní strana se závody ve vymáhání vlivu a nabírání členů, tak beze mě,“ uvedl nyní Vokřál.

Je možné, že bývalý brněnský primátor definitivně skončí v politice. Přitom měl být jedničkou na jihomoravské kandidátce hnutí ANO v podzimních krajských volbách. Za jinou stranu nyní kandidovat nechce a o další politické kariéře bude teprve přemýšlet.

Na Vokřálovo rozhodnutí už pro iDNES.cz reagoval jihomoravský hejtman za ANO Bohumil Šimek. „Dozvěděl jsem se o tom asi v půl sedmé večer. Vůbec jsem o tom nevěděl a protože je to třeskutá situace, nebudu se více k odchodu Petra Vokřála vyjadřovat,“ řekl hejtman, který měl Vokřálovi v krajských volbách přepustit první místo na kandidátce.

„Je to pro mě šok, takhle krátce před krajskými volbami. Vím to od dnešního večera, opravdu jen chvíli. Víc říct nemůžu, musím se s Petrem Vokřálem sejít a i s ostatními probrat, co bude dál, co bude s kandidátkou,“ uvedla Karin Karasová z vedení brněnského ANO.