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Jan Hřebejk

Autor:
  20:46

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Jan Hřebejk a Anna Geislerová

Filmový, televizní a divadelní režisér Jan Hřebejk, který natočil řadu mimořádně populárních snímků včetně slavných Pelíšků, se svým dvorním scenáristou Petrem Jarchovským chodil už na Akademické gymnázium ve Štěpánské. Po jeho dokončení spolu vystudovali i katedru scenáristiky a dramaturgie na pražské FAMU. 28. října 2026 mu prezident Petr Pavel udělil medaili Za zásluhy.

S Jarchovským profesně poprvé spolupracoval na scénáři k filmovému debutu Ondřeje Trojana Pějme píseň dohola. Hřebejkův režijní debut Šakalí léta, muzikál o nástupu rock and rollové vlny v Česku na motivy povídek Petra Šabacha, pak vznikl v roce 1993 a už ten se stal trhákem.

Následovala divácky veleúspěšná retrokomedie Pelíšky z roku 1999, kterou v kinech shlédlo více než milion diváků, a která se stala klasikou. Úspěšný byl též snímek Musíme si pomáhat z roku 2000, ověnčený šesti Českými lvy, který byl dokonce i nominován na Oscara za nejlepší cizojazyčný film. Tandem natočil i další kvalitní snímky, například Pupendo z roku 2003, Horem pádem z roku 2004 či Kráska v nesnázích z roku 2006.

Po sérii retrokomediích natočili Hřebejk s Jarchovským i trilogii příběhů ze současnosti: dramata Kawasakiho růže z roku 2009, Nevinnost z roku 2011 a Líbánky z roku 2013. Coby divadelní režisér působí Hřebejk v divadlech Pod Palmovkou a Na Jezerce a pro televizi občas točí dokumenty o známých osobnostech.

Hřebejk se netají svým příklonem k pravici; v průběhu listopadu 1989 se aktivně podílel na organizování studentského odporu proti komunistickému režimu, v lednu roku 2013 zase podporoval Karla Schwarzenberga při prezidentské volbě. Režisér je ženatý a má dvě děti, syna a dceru.

Režisér Jan Hřebejk sleduje průběžné výsledky ve štábu Karla Schwarzenberga. (26. ledna 2013)
Jan Hřebejk, Aňa Geislerová a Kristýna Nováková točili na Třeboňsku drama Líbánky. (2012)
Jan Hřebejk a Anna Geislerová
7 fotografií

Základní informace

*27. června 1967, Praha

Ocenění: Český lev za filmy Šakalí léta (1993), Horem pádem (2004), Musíme si pomáhat (2000),

Externí odkazy:

Jan Hřebejk na stránkách ČSFD

Wikipedie

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