Zákulisí politiky pro mě bylo bizarní, vzpomíná dcera slovenského expremiéra

Seriál Vítěz, který režíroval Jan Hřebejk, je od září k vidění na streamovací službě SkyShowtime a zahrál si v něm Ady Hajdu, Ivana Chýlková, Milan Ondrík nebo Natália Germáni. „Jan Hřebejk byl volba producentů, ale samozřejmě mi jeho jméno udělalo velkou radost. Když vám někdo nabídne Jana Hřebejka, tak asi těžko řeknete ne,“ říká.

Proč se vám do inspirace vlastní rodinou nejdřív nechtělo?

Upřímně, ono je to opravdu tak, že nám ve škole i na každém workshopu doporučují, ať píšeme nejvíce o tom, co známe a co je nám blízké. Já jsem si ale vždycky myslela, že to pro mě neplatí. Že to platí pro lidi, kteří zažili něco mnohem víc formujícího než já. Že měli těžší život. Já, která pocházím z privilegovaného prostředí, jsem měla spíš pocit, že mám mlčet o tom, jak jsem vyrostla. Aby to třeba někdo nepovažoval za vychvalování.