Stávka jen tak neskončí, Hollywood čekají velké změny, říká šéf Prague Studios

„O stávce se dnes mluví jako o aktuální novince, ale ono to tak není. Jsou to nahromaděné problémy, které se měly začít řešit už před šesti lety. Nové smlouvy mezi odbory se vyjednávají každé tři roky. Jenže kardinální problémy se neřešily a jednalo se v podstatě jen o praktických věcech. I s ohledem na covid,“ říká Krejčí, který z Česka do USA emigroval v roce 1987.

Situaci trefně charakterizovala herečka Susan Sarandon, která podpořila Odborový svaz amerických herců a televizních a rozhlasových umělců (SAG-AFTRA). „Působíme pod starým kontraktem v době, kdy přišel nový obchodní model, a pro většinu lidí už nefunguje,“ uvedla. Na mysli měla především vyplácení tantiémů (odměny za jednotlivá odvysílání nebo sledování pořadu), které se s příchodem streamovacích služeb značně proměnilo.

Služby totiž odmítají zveřejňovat čísla sledovanosti. Obavy jsou spojené také s fungováním umělé inteligence a využívání 3D skenů herců bez jejich svolení i honoráře.

„Dodnes v USA neexistuje zákon, který by těmto společnostem ukládal zveřejňovat svá čísla a analytiku, tak je prostě nezveřejňují. Proč by to taky dělaly jen tak sami od sebe? Zbavovaly by se dat ke svým marketingovým strategiím,“ přibližuje Krejčí a dodává: „Televizní byznys se naprosto změnil. Systém, kdy někdo něco natočil, vyrobil, vyprodukoval, zainvestoval a potom dál prodával domů i do celého světa je pryč. Zkolaboval a už neexistuje. A právě z něj vycházely i ony tantiémy.“

Krejčí se domnívá, že tantiémy nakonec budou vyšší a bude jich více. „Určitě to ale potrvá, protože streamovací služby včetně Netflixu jasně mluví o tom, že v součtu vlastně nevydělávají a jsou stále v červených číslech. Ačkoliv mají velkou popularitu,“ říká.

Herec a producent Steven Wishnoff během stávky herců a scénáristů v Hollywoodu křičí na auto, aby zatroubilo. (14. července 2023)

O své zkušenosti s Netflixem veřejně promluvila například herečka Kimiko Glenn, kterou proslavil seriál Orange is the New Black, v češtině Holky za mřížemi. Kromě relativně nízkého honoráře na život v Los Angeles a placení agentů a manažerů v hodnotě 38 tisíc korun pak dostala za odvysílání 44 epizod tantiémy v hodnotě 600 korun. Seriál přitom vydělal miliardy.

„Ta čísla jsou samozřejmě velice malá s ohledem na to, že celé Los Angeles i fungování v tomto prostředí, je drahé,“ komentuje Krejčí. Postupem času podle něj přijde na řadu i řešení vztahů velkých studiích a jednotlivých producentů. „Teď už však nechtěli přilévat olej do ohně,“ říká.

Problém jsou i zastavené pobídky

V letňanských Prague Studios za 25 let jejich fungování vznikly filmy a seriály jako Wanted, Carnival Row, Van Helsing nebo Red Tails. V současnosti museli přerušit natáčení další série seriálu Foundation pro Apple TV. „Foundation je největší produkcí, která se kdy v České republice realizovala. Je to projekt za miliardu a půl korun, jenž potřebuje české filmové pobídky. Ty teď bohužel nefungují, takže projektů, kteréby se tady mohly realizovat a nerealizují, je celá řada. A už ne jen kvůli stávkám,“ podotýká Krejčí.

Česká republika letos uvolnila na filmové pobídky 1,4 miliardy korun. Systém je však v tuto chvíli uzavřen. Ministr kultury Martin Baxa před časem upozornil, že mezi pobídkovými projekty jsou i ty, u kterých je už jasné, že se kvůli stávce neuskuteční. Nyní tudíž jen zabírají část peněz z pobídek, které by mohly čerpat jiné projekty. Ministerstvo slibuje co nejrychlejší nápravu. „Prozatím se to ale nepohnulo. Vyjednávají se nová pravidla, která by umožnila ten program znovu otevřít,“ dodává Krejčí.

Diváci by podle šéfa Prague Studios mohli dopady hollywoodské stávky pocítit příští rok, možná i po příštím roce. Namátkou teď stojí pokračování seriálů The Last of Us, Stranger Things, Andor nebo Rok draka. Týká se to také dalšího dílu ságy o Spider-Manovi, třetího dílu rodinného filmu Paddington nebo diskutovaného druhého Gladiátora.

