Hollywoodská stávka dopadá na Česko. Stojí produkce seriálů pro Apple i AMC

„Ve filmovém studiu Barrandov to postihlo sérii Interview with the Vampire, který k nám přinesla společnost Stillking. Nadále však pracujeme na ostatních evropských projektech a na titulu Wheel of Time (v češtině Kolo času, pozn. red.),“ uvedl ředitel Barrandova Petr Tichý. Do budoucna hledí s mírným optimismem: „Myslím, že je celkem velká šance, že scenáristé stávku do dvou až tří týdnů ukončí, a doufám, že se následně i brzy domluví ukončení stávky herců.“

"Dopad stávky scenáristů, která trvá od května, nám samozřejmě komplikoval natáčení,“ dodává Radomír Dočekal, producent společnosti Milk & Honey Pictures a člen představenstva Asociace producentů v audiovizi. „Nemohly se dle potřeby upravovat scénáře, což je obvyklá součást každé produkce, ale mohlo se stále točit. Ovšem se zahájením herecké stávky muselo být přerušeno natáčení všech produkcí, ve kterých jsou obsazeni herci organizovaní v americkém sdružení SAG.

To se týká i v Česku natáčených seriálů Nadace dle předlohy Isaaka Asimova pro Apple TV+ a seriálu Interview with the Vampire pro AMC. Ostatní produkce zde zatím pokračují, britské herecké odbory stávku podporují, ale nemohou se k ní připojit,“ vysvětluje Dočekal s tím, že po takzvaných pobídkách pro zahraniční produkce uzavřených od letošního ledna je to další špatná zpráva pro český filmový průmysl.

„Řada projektů, které by mohly výpadek nahradit, tak i nadále odchází k naší konkurenci do okolních zemí. Věříme, že dohoda, která slibuje otevření pobídek ještě letos na podzim, umožní kompenzovat v příštím roce alespoň částečně letošní ztráty,“ dodává.

Jak americká stávka postihla zdejší zaměstnanost? „Nemohu mluvit o současné produkci pokračování Foundation, ale na loňském natáčení jsme zaměstnávali čtyři tisíce lidí, z toho bylo 1 700 filmařů, tedy členů štábů. U kolegů to budou obdobná čísla. Ti všichni přišli ze dne na den o příjem,“ počítá Dočekal.

Podle něj dnes není nikdo schopen odhadnout, jak dlouho bude ještě trvat, než se podepíše nová kolektivní smlouva mezi organizacemi stávkujících a producentů. „Dle názoru těch, co tomu rozumí lépe než já, minimálně dva tři měsíce, ale stále častěji se hovoří o zahájení výroby až počátkem příštího roku. V září snad budeme vědět více,“ shrnuje.