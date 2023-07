Stávka scenáristů v Hollywoodu mi ukrutně komplikuje život, říká Petr Jákl

Filmové Vary 2023 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Stávka scenáristů mi ukrutně komplikuje život. Na třiceti rozpracovaných scénářích, které mám a které jsou zaplacené, oni jakože nemohou pracovat, i když já myslím, že někteří píšou, ale my s nimi ani nesmíme komunikovat,“ říká. Celá situace podle Jákla nastala hlavně kvůli způsobu jednání studií a streamovacích platforem.

„Tvůrci chtějí, aby věděli, kolik jejich filmy na těchto platformách vydělávají, ale oni jim to ukázat nechtějí, protože to pak používají jako vyjednávací taktiku. Že předchozí film neudělal tak dobré čísla, nevidělo ho tolik lidí, a tak chtějí nižší cenu. Je to prostě obrovský byznys, je to hodně o politice a odnáší to bohužel běžní scenáristé a nezávislí producenti,“ přibližuje dál situaci.

Politika může v USA zasahovat i do samotného obsazování herců. Když jsou třeba někteří v různých oblastech více vyhranění. „Mel Gibson, se kterým teď točím, byl velice kontroverzní. V jednu dobu někteří producenti říkali, proč s ním vlastně chci točit a podobně. Teď už si tu pozici ale vrátil zpátky, před deseti lety by to bylo více komplikované. Také MeToo je stále velký problém a je komplikované obsadit člověka, který je třeba proti tomu hnutí,“ vysvětluje.

Ve Varech Jákl prezentoval i svůj film Land of Bad, ve kterém si zahrála hvězda letošního zahájení festivalu Russell Crowe. „Měl jsem za ním letět do Austrálie, když se film natáčel, ale nemohl jsem kvůli povinnostem k filmu Žižka. Potkali jsme se proto poprvé až tady v pátek po jeho koncertě. Bylo to velice milé. Ten film se podle mě opravdu povedl, je tam úžasný jako vlastně všude,“ popisuje společné chvíle.

S DeNirem i Freemanem

V současnosti produkuje Petr Jákl filmy, ve kterých hraje třeba Anthony Hopkins, Morgan Freeman, Christopher Waltz, Robert DeNiro, Al Pacino, John Malkovich, Pierce Brosnan nebo George Clooney. Na otázku, jestli zmínění vyžadují i setkání se všemi producenty, než na nabídku role kývnou, Jákl odpovídá: „Stěžejní je spíš, aby se herec nejdřív potkal s režisérem. U takto velkých herců má vlastně casting režisér. On musí zaujmout herce, aby s ním mohl dělat.“

Od premiéry filmu Jan Žižka, který Jákl režíroval, sice už brzy uplyne rok, projektu se však stále věnuje. Připravuje se k němu totiž počítačová hra. Zároveň má připravených několik témat, podle nichž by mohly vzniknout nové filmové scénáře. „Baví mě v nich propagovat Českou republiku. Takže se vždycky snažím najít nějakou návaznost. Máme tam teď třeba téma záchrany židovských dětí z Čech,“ prozrazuje.

Natočit film o svém tatínkovi Petru Jáklovi st., který byl významným zápasníkem v judu a kaskadérem, v tuto chvíli nejspíše neplánuje. Upozorňuje však, že mu vyjde kniha. „Taťka, já ho tak miluju ve všech směrech, od dětství je to můj idol i s maminkou. Jsou taková dvojka, že jsou vlastně jeden. Když si telefonujeme, jsou tam vždycky oba. No a teď jsme taťku donutili, aby napsal knížku. Jmenuje se V kimonu až do hrobu aneb když nejde o život, tak jde o hovno. Je to o době, ve které působil i o jeho životě,“ přibližuje.

V rozhovoru se dále dozvíte, jestli by si Petr Jákl ještě zkusil nějaké kaskadérské kousky, kam obor směřuje, zdali se setkal někdy za svůj život s dopingem anebo jak je náročné vyjednávání s Netflixem, který mimo jiné v tuto chvíli uvádí film Jan Žižka.