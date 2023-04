Zvýšit mzdy a zakázat AI. Hollywoodu hrozí velká stávka scenáristů

Od poslední velké stávky amerických scenáristů uplynulo patnáct let. Nyní hrozí další. Drtivá většina členů svazu The Writers Guild of America (WGA) dala právo vyjednávací komisi přistoupit k vyhlášení stávky, pokud budou jednání s Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP) zastupující společnosti Disney, Netflix nebo Amazon, neúspěšná. Scenáristé požadují lepší platové podmínky.