Odmítám označení idol. Jen zapadám do konceptu Zlaté labutě, říká Adam Vacula

„Miluju sci-fi. Mě baví, že je to žánr, který vybízí lidi k tomu, aby byli na skok v jiné realitě. Aby je třeba inspirovaly technologie kolem nás. Žijeme v době, kdy jsme jimi pohlceni: strojovým učením, robotizací. Je to hodně moderní téma a zároveň se ten film odehrává v roce 2041, takže mluvíme o nedaleké budoucnosti,“ říká.

Příběh Bodu obnovy se točí okolo toho, že každý člověk má ústavní právo prožít jeden celý život. Pokud se člověku stane nehoda, je oživen a může pokračovat dál ve svém životě. Stačí si každé dva dny pravidelně vytvářet digitální zálohu své osobnosti – takzvaný bod obnovy.

Otázka zní: bylo by to tak správně? „Jsem zvědavý, jestli se homo sapiens dokáží takto upgradovat, abychom dosáhli až k bodu obnovy. Přemýšlím nad tím hodně, protože autonomie umělé inteligence a celkově modernizace technologií je na takovém stupni, že je to na jednu stranu skvělé, že máme jako lidský druh kam jít, ale zároveň bychom neměli ztratit pocit zodpovědnosti za všechno okolo,“ míní herec, který je také talentovaným fotografem.

Má rád filmy od Scorseseho

O vzniku svých fotografiích, které jsou teď k vidění na Pražské náplavce v průběhu celého léta a které zachycují třeba herecké kolegy Pavla Nového nebo Igora Orozoviče, říká: „To jsou chvíle, kdy se na mě opravdu nedívají. Nějakým způsobem zapadnu a držím ten foťák u pasu a střílím, jak se dá. Pět fotek nevyjde a jedna třeba ano. Jsou to situace, kdy díky tomu, že mě přijali do kolektivu, nemají filtr, nechrání se a nekontrolují. Pořizuju pak intimní fotky,“ prozrazuje.

O své roli ve Zlaté labuti Adam Vacula říká: „Na tom je zajímavé, že jde o dobovou věc. Petr Kučera je gentleman, někdo zcela odlišný ode mě, ale sžívám se s ním postupně.“ Na otázku, jestli pozoruje, že by se stával idolem odpovídá: „Odmítám výrazy jako idol, asi jsem prostě dobře zapadl do konceptu Zlaté labutě, to je celé.“

O případných dalších sériích Zlaté labutě (v tuto chvíli vzniká druhá, pozn. red.) prozatím nepřemýšlel. „Ale je to seriál, který přináší lidi dohromady, má dobrou náladu a poselství, takže proč nepokračovat,“ zamýšlí se. Sám ale ze seriálu neviděl ani jednu epizodu. Preferuje sledování dokumentů, filmů ze sedmdesátých a osmdesátých let nebo filmů Martina Scorseseho.

Dále se v rozhovoru dozvíte, v jaké oblasti Adam Vacula rád pomáhá, zdali je jeho cílem prosadit se ještě víc v zahraničních produkcích nebo jak moc mu záleží v rámci profesního úspěchu na pozornosti.