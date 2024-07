Proč mě má zajímat, kdo se kde opil? Nečtu si ani o sobě, říká Jordan Haj

Na festival Jordan Haj jezdí už roky. Ke Karlovým Varům však nemá jen návštěvnický vztah, strávil zde totiž část dětství. „Já jsem se sice ve Varech nenarodil, ale velice záhy jsme se sem odstěhovali. Oba rodiče byli doktoři v karlovarské nemocnici a žil jsem tu do téměř deseti let. Pamatuju, že léto bývalo ve znamení toho, že se celé město proměnilo a chodili jsme do centra na procházky,“ vzpomíná.

Během festivalu Jordan Haj společně se svou partnerkou Emmou Smetana odehráli několik koncertů a hlavně v předpremiéře představili svůj nový klip k písni Love Is Blind, který plánují vydat v následujících týdnech. Stíhají chodit i na filmy? „Dřív byly roky, kdy jsme tu neměli co dělat ve smyslu pracovních věcí. Že jsme tu neměli jediný koncert nebo další povinnosti tohoto typu... A trochu mě mrzí, že třeba minulý rok se stalo, že jsme neviděli ani jeden film. Měl jsem z toho pak celkem morální kocovinu, je to trošku trapné,“ říká Haj.

Kromě své hudby tu Jordan Haj přijel odprezentovat také nový film v režii Jana Hřebejka Výjimečný stav, který vypráví o blízkovýchodním zpravodaji, jenž se dopustí pod tlakem osobních událostí záměrné mystifikace. Hlavní role ztvární Ondřej Vetchý a Tatiana Dyková. Je pro Jordana Haje čest zahrát si ve filmu jednoho z nejrenomovanějších českých režisérů? „Honza vždycky patřil k mým nejoblíbenějším režisérům, takže je to pro mě obrovská čest a jsem za to strašně rád. Radoval jsem se a doma jsme to slavili.“

Jinak se ale od herectví Jordan Haj rozhodl před lety spíše poodstoupit a věnovat se víc hudbě nebo režii. „Než čekat na příležitost, kdy se nějaká role na mě bude hodit, kdy se to všechno sejde, já budu dobrý na castingu a nebudu typově vyčnívat jak kůl v plotě, jsem se radši v zájmu zachování duševního zdraví intuitivně rozhodl dát herectví na vedlejší kolej. A radši se zabývat tím, co můžu mít víc pod kontrolou,“ vysvětluje.

„Ale je teď krásné se pomyslně moci vrátit na filmové plátno. Já jsem nikdy v takhle velké úloze nebyl... a teď rovnou u Honzy a vedle Ondry Vetchého a Táni Dykové,“ raduje se Haj. A jelikož se celý film točí okolo fake news a dezinformací, nabízí se otázka: Koluje nějaká taková lež i o Hajovi – ať už mezi lidmi, nebo v bulváru? „Já předpokládám, že to bude asi celý seznam. Ale mně se to moc netýká, protože se ke mně ty věci nedostávají,“ vysvětluje. A sám si ve čtení o dalších lidech taktéž příliš nelibuje.

„Můj mobil je plný mého vlastního výběru. Je v něm spousta estetiky, umění, hezkých věcí, hezkých jídel, krásných míst. Mě prostě nezajímá, že se někdo někde opil, vylezly mu kalhotky nebo někoho kousl do bradavky... fakt nevím, proč by mě to mělo zajímat,“ vysvětluje Jordan Haj.

V rozhovoru se dál dozvíte víc o tom, jak bude znít nová deska a proč bude zčásti v češtině, jaké bylo dětství v Karlových Varech nebo kudy se vyvíjel Hajův vztah k festivalu. Vzpomněl taky na zkušenosti z natáčení velkých zahraničních projektů a setkávání s fanoušky po koncertech.