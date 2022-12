Hřebejk: Bez Ládi Trojana jako táty by Sklep i Dejvické byly horším divadlem

„Nejvíc si ho pamatuju, jak se synem Ivanem sledují v noci na Dobešce předávání Oscarů, když byl nominován film Želary jeho druhého syna, producenta a režiséra Ondřeje,“ píše dál Jan Hřebejk, jehož nový krimiseriál Místo zločinu České Budějovice od ledna uvede Česká televize.

„Bez Ládi Trojana by v Chalupě bylo o chlapa méně a bez Ládi jako táty by Sklep i Dejvické byly horším divadlem,“ uzavírá svou vzpomínku, ve které připomíná známá působiště jeho synů. Zatímco mladší syn, herec Ivan Trojan působí v Dejvickém divadle od roku 1997, starší se spojil s uskupením okolo Divadla Sklep už v osmdesátých letech.

Ladislav Trojan zemřel ve věku 90 let v neděli nad ránem. Diváci si ho oblíbili jako nejmladšího Potůčka v seriálu Tři chlapi v chalupě i v navazujících filmech. Děti si jej zas z nedávné doby pamatují jako dědu Láďu z Kouzelné školky. Trojan se narodil v Praze, už v dětství hrál ochotnické divadlo, věnoval se i baletu. Po vystudování DAMU získal angažmá v Realistickém divadle Zdeňka Nejedlého.

Po sedmi letech přešel do Městských divadel pražských, kde setrval až do odchodu do penze. Po opuštění stálého angažmá pak hostoval na několika scénách. Filmografie Ladislava Trojana zahrnuje více než sto položek, častěji než ve filmu točil pro televizi, hlavní role ho ale míjely. Často se objevoval také v pohádkách. Naposledy se objevil na filmovém plátně v roce 2018 ve filmu Vlastníci režiséra Jiřího Havelka.