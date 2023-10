Dětské hvězdy Pelíšků po 25 letech. Režisér Jan Hřebejk se pochlubil fotkou

Herectví se nyní aktivně věnuje jen Kristýna Badinková Nováková, představitelka Jindřišky. Sylvie Koblížková, alias Uzlinka, vystudovala manažerskou školu a hraní se věnovala příležitostně. Představitel Michala Michael Beran je manažerem v České televizi a Péťa Marek Morvai-Javorský se zabývá informačními technologiemi a fotografuje.

Jan Hřebejk v komentářích zavzpomínal i na natáčení filmu. „Hlášku ‚Matko neser!‘ vymyslel a zaimprovizoval Bolek Polívka, paní Stellu Zázvorkovou tím odboural,“ napsal režisér Hřebejk.

Prozradil také, jak vznikla přezdívka Uzlinka a další zajímavosti. „Tu přezdívku jsme si vypůjčili od Petry Špalkové. Když chodili v dávných dobách s Radkem Holubem, říkalo se jim mezi kamarády Křemil a Uzlinka. Elien (hrál ho Ondřej Brousek) byla zase přezdívka našeho souputníka z gymplu, válečného fotografa a bývalého pankáče Honzy Mihalička,“ vysvětlil.

Režisér už dříve na síti X, tenkrát ještě Twitter, poděkoval fanouškům za přízeň, kterou projevují jeho komedii. „K filmu Pelíšky chci říct, že zcela zásadní pro jeho vznik byli Péťové Šabach a Jarchovský, kteří ho napsali! Producent Ondra Trojan, kameraman Honza Malíř, herci, štáb a já...jsme tomu napsanému posloužili. Děkujeme všem, kteří ten film dodnes máte rádi,“ dodal.

Na společném focení se po letech potkala i celá filmová rodina Šebkova. V roce 2020 pro Magazín DNES zapózovali Simona Stašová, Miroslav Donutil, Michael Beran a Sylvie Koblížková.

„Věděl jsem, že to bude pěkný film, který jsme doplnili o osobní zkušenosti. Tušili to všichni herci, ale že se z toho stane takřka kultovní komedie, která se bude vysílat každé Vánoce a ještě několikrát do roka, to jsme nepředpokládali, tak pyšní jsme nebyli,“ vzpomínal tenkrát Miroslav Donutil.