Západ vs. východ. V Česku se diskutuje, na Slovensku zanadává, říká herec Ondrík

Dotočil jste letos tři filmy, dva z nich vzbudily velký ohlas na festivalu v Karlových Varech, vy jste ale na červeném koberci chyběl. Jak to?

Jak to říct. Místo červeného koberce v Karlových Varech jsem hrál Kocoura v Liptovském Mikuláši. Měl jsem představení Mistra a Markétky v divadle Teatro Tatro. Nešlo to zrušit, i když jsem se do Varů opravdu těšil, protože ten festival miluju. Nejde o červený koberec, na kterém bych tentokrát asi opravdu byl, to není můj svět. Miluju celou tu atmosféru. Ale nevadí, o to víc si užiju pražské premiéry.

Říkám „my jsme špatní“, my jako národ. Zahrnuju do té kritiky i sebe. Protože nevím, jak bych se v určité situaci v historii já sám zachoval. Na čí straně bych byl?