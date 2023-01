Kolečko s Hřebejkem rozhořčili Slováky. Seriál nás líčí horší, běduje město

Seriál Iveta již prvními díly převálcoval svoji konkurenci. V Trebišově, kde se děj odehrává, však vyvolal pobouření, uvedl portál aktuality.sk.

Za své město se postavil i primátor Marek Čižmár. Řediteli televize JOJ Marcelu Gregovi napsal otevřený dopis. Tvrdí, že město a lidé v něm žijící jsou ve skutečnosti jiní, než je vyobrazeno v seriálu.

Čižmár tvrdí, že nechce hodnotit práci jednotlivců ani posuzovat tvorbu televize, ale „vyjádřit názor na něco, co významně (v negativním slova smyslu) zasáhlo do běžného života našeho města a co zohledňuje převládající názor zde žijících obyvatel“.

Autory seriálu jsou český scénárista Petr Kolečko a režisér Jan Hřebejk. Primátorovi vadí, že svůj projekt zasadili do konkrétního města. Nechápe, proč se neodehrává například ve městě, odkud pochází Kolečkova expřítelkyně Aneta Vignerová, jež byla pro seriál inspirací, anebo proč není seriál umístěn do anonymního města, jako tomu bývá u jiných děl.

Čižmár také seriálu vyčítá, že v něm není inteligentní humor, ale spíše vulgarismy. Dehonestuje podle něho určité skupiny obyvatelstva a zesměšňuje náboženství i celkově život na „východě“.

Kolečko o seriálu uvedl, že jediné, co je na něm částečně skutečné, je zmíněná inspirace pro hlavní postavu. „Původní inspirací byla Aneta Vignerová, se kterou mám dítě, teď už moje expřítelkyně. Ona měla takový příběh děvčete z takového vyloučeného prostředí, které se dostalo do velkého modelingu. Toto byl jen základ a zbytek je samozřejmě vymyšlený,“ řekl v rozhovoru pro TV JOJ.

Kolečko čelil podobné kritice už kvůli seriálu MOST!, který se odehrával v tomto severočeském městě. U seriálu Pálava, jenž byl situovaný na jižní Moravu, pak místním vadilo nepřirozené nářečí, které podle nich Jihomoravany zesměšňuje.