Po kom z rodiny máte modré oči, pro které jste idolem spousty dívek a dam?

Po mámě a po babičce. Podědil jsem jak barvu, tak jejich tvar.

V titulcích článků jste často uváděn obdivnými výrazy: krasavec, fešák. Co na to říká vaše žena?

Zuzana? Ta to bere s nadhledem. A někdy se tím baví. Ona, na rozdíl od autorek novinových titulků, mě zná ze všech stran. Nejen zvnějšku.