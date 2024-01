Pelíšky podle Wese Andersona? Donutilova Šebka by si zahrál Bill Murray

„Letos v zimě Wes Anderson uvádí rozmarnou adaptaci oblíbené české klasiky Pelíšky,“ zní hlasem Miroslava Donutila v traileru, který se koncem loňského roku objevil na internetu. I když by klasika Jana Hřebejka a Petra Jarchovského okem a stylem populárního amerického režiséra jistě stála za to, nic takového se zatím nechystá. Jedná se pouze o další ukázku toho, co dokážou programy AI:

V krátkém videu, které animuje reálie z české filmové klasiky v duchu Andersonových filmů (zejména Grandhotel Budapešť), jsou k vidění i oblíbení režisérovi herci. Michala Šebka by v Andersonově světě ztvárnil Timothée Chalamet, jeho otce zde místo Miroslava Donutila hraje Bill Murray. Cholerika Krause v podání Jiřího Kodeta zastupuje Gene Hackman, strýce Václava by si místo Bolka Polívky zahrál Adrien Brody. S oním nevhodným slůvkem napsaným rodičům pro výstrahu křídou na tabuli by se v záběru místo Evy Holubové u Andersona objevila Tilda Swintonová.

Video během vánočních svátků publikováno na YouTube kanále Havranoviny, za kterým stojí kreativec David Spáčil. „Zhruba před půl rokem prolítla Youtubem záplava parodií různých AI filmů, jak by vypadaly, kdyby je točil Wes Anderson. Jeho filmy mají totiž výraznou stylizaci a statické záběry, které sedí k současným možnostem umělé inteligence ve videoprodukci,“ píše zde Spáčil a v kreditech dodává, že k práci vedle dalších využil programy Midjourney, Deepl či ChatGPT.

Sám tvůrce pak svoje dílo (za kterým musí stát hodiny úprav a psaní promptů) přímo ve videu shrnuje oblíbenou replikou. Slovy Simony Stašové: „Teda, to muselo dát příšernou práci! A přitom taková blbost, co?“

Populární Pelíšky, které o Vánocích nikdy nemohou chybět v televizní nabídce, se přitom stávají cílem parodií či podobných virálních dílek poměrně často. Před lety takto zaujala třeba jejich hororová verze: