Escobar v sukních. Netflix uvede seriál o životě obávané kokainové královny

„Jasná šance pro Vergaru ukázat jinou verzi sebe sama,“ shodují se zahraniční novináři o nové roli herečky, která dosud dostávala hlavně šance projevit svůj komediální talent. Diváky si však získala nejen jím, ale také přirozeným latinskoamerickým šarmem a pohotovými reakcemi v talentové show America´s Got Talent. Na Instagramu i díky tomu Vergaru sleduje přes třicet milionů lidí.

Sen o roli Griseldy Blanco si Sofia Vergara hýčkala po dekádu. Do cesty jí však neustále vstupovaly nové a nové epizody Takové moderní rodinky, která skončila v roce 2020. V mezičase si narkobaronku stihla zahrát třeba Catherine Zeta-Jones v nepříliš úspěšném snímku Cocaine Godmother z roku 2017 a svůj plán na oživení kolumbijské mafiánky na plátně prý měla i popová diva Jennifer Lopez. Vývoj projektu se však zastavil.

Život Griseldy Blanco byl plný násilí a zločinu od dětství. Vyrůstala v neblaze proslulém Medellínu, čelila zneužívání ze strany náhradního otce, byla nucena ke krádežím a podle všeho už jako puberťačka zabila prvního člověka. Postupně se měla během sedmdesáti let svého života postarat o smrt více než dvou set lidí. Vlastníma rukama i zprostředkovaně.

Escobar v sukních

Od prostituce se postupně dostala po nelegálním přesunu do New Yorku k pašování drog. Z velkoměsta však musela později uniknout a vrátit se do své domoviny. Brzy se však do USA dostala znovu, tentokrát do Miami, kde se začala psát kapitola života Griseldy Blanco jako kokainové královny, či také jinak „Escobara v sukních“.

„Když jsem se ji snažila pochopit, šla jsem na to skrz pocity strachu a lásky, které v sobě na začátku musela mít. Bála se, že nebude moct zajistit své děti. Se zločinem začala v uvozovkách s dobrým úmyslem. Nikdo jí nikdy nic jiného neukázal. Všechna ta moc jí však později absolutně stoupla do hlavy a ovládla ji,“ přemýšlí o Griseldě Blanco herečka.

Z potomků narkobaronky do dnešního dne podle všeho přežil jen její nejmladší syn Michael Corleone Blanco, který se dodnes na sociálních sítích prezentuje jako „hrdý syn své matky“.

Ze seriálu Griselda (2024)

Hned v prvních rozhovorech ke Griseldě čelili tvůrci stejné otázce jako v případě Narcos. Zdali je etické věnovat tolik pozornosti zločincům, kteří patřili k největším na planetě. „My je ale neglorifikujeme. Netočíme Zjizvenou tvář, ukazujeme je reálně. Escobar zemřel příšerně a sám,“ míní Eric Newman.

Obdobně se k otázce vyjadřuje také Vergara: „Seriál neomlouvá Griseldina životní rozhodnutí. Poukazuje spíš na dopady působení drogového impéria na Miami a společnost. Není to hezká podívaná. Seriál je záměrně drsný, protože nejde o zachycení života v luxusu. Je v něm často spousta krve a hrůz a často se v něm odehrává něco, co je v rozporu s hodnotami hlavních postav, které spočívají v ochraně a zajištění vlastní rodiny.“

K podobně ožehavé otázce pak přidává režisér Andrés Baiz ještě jedno téma. „Je velice důležité, že většina štábu je latinskoamerického – nebo přímo kolumbijského – původu. Mohli jsme do Griseldy vložit naše vzpomínky, zkušenosti i náturu,“ říká. Naráží tak na roky kritiky ze strany Kolumbijců směrem k filmařům, kteří se dle jejich soudu často uchylují ke značnému zjednodušování kolumbijské národní identity i historie.

Seriál má celkem šest epizod. Netflix Griseldu uvede v premiéře ve čtvrtek 25. ledna.

Trailer k seriálu Griselda: