Metoda Markovič bude pokračovat. Nova chystá i seriál od Hřebejka

„Jsem rád, že první řadu ocenila jak odborná, tak širší veřejnost. Je to pro nás samozřejmě závazek, abychom i v druhé sérii naplnili – a možná i předčili – divácká očekávání. Můžu naznačit, že bude v lecčem jiná a Markovičova metoda v ní bude procházet těžkými zkouškami,“ říká kreativní producent Voyo Tomáš Hruška k pokračování série o legendárním vyšetřovateli.

Na tiskové konferenci v Hauch Gallery zároveň tvůrci prozradili, že v současné chvíli hledají představitele vraha Jiřího Straky. Série Metoda Markovič: Hojer získala na mezinárodním festivalu Serial Killer loni hlavní cenu a stala se historicky nejúspěšnějším seriálem značky Voyo Originál.

Diváci Novy se dočkají i odlehčené detektivky Vraždy v Kraji s Ondřejem Sokolem. V přípravách je také seriál Tomáše Hoffmana Milionáři. V osmi epizodách bude sledovat partu kamarádů, kterým změní život pohádková výhra v loterii. Z dokumentů se rýsuje série Kauza Kramný která se vrací k tragédii v egyptském letovisku z roku 2013, či Rigo vyprávějící o slovenském sériovém vrahovi a jeho dopadení. Chystá se také celovečerní kus Virtuální přítelkyně o fenoménu OnlyFans.

Prvním z projektů, jež po svém návratu do Novy vyvinul Tomáš Baldýnský, je osmidílný Buldok z Poděbrad, úsměvný krimiseriál se Sabinou Remundovou a Markem Adamczykem.

Nabídku sérií Voyo založených na skutečných událostech doplní již dříve avizovaná šestidílná Studna, krvavý dobový příběh, který šokoval Československo. V hlavních rolích se objeví David Švehlík, Johana Matoušková a Filip Červenka. „Která holka by se nezamilovala do šarmantního Standy? Byl okouzlující, uměl velké gesta. Ale někde hluboko uvnitř v něm doutnal problém. Studna pro mě není jen fenomén, který stále fascinuje, senzace i noční můra několika generací. Našla jsem v ní silné téma,“ říká Kopáčová.

V přípravách jsou komediálně laděné příběhy o rodině pro rodinu. Do života jedné z nich dá nahlédnout seriál Pád domu Kollerů. „Komedii o tom, co se může stát a stane, když si domů vezmete své stárnoucí a stále dominantní rodiče, jsem chtěla napsat už dlouho,“ říká scenáristka Kocábová. Do hlavní role svérázné matky rodu Hřebejk obsadil Božidaru Turzonovovou.

Do jiné rodiny se s druhou řadou vrátí Sex O´Clock. „Vše se motá kolem stresujícího období Vánoc a Nového roku. Cukrkandlový vánoční kýč od nás však nečekejte,“ uvádí režisérka a scenáristka Karolina Zalabáková.

Společně s plánovanými projekty televize Nova ve čtvrtek také oznámila, že slaví ve vývoji své streamovací platformy Voyo další milník: povedlo se překročit hranici 800 tisíc předplatitelů. Velký divácký úspěch (více než milionová sledovanost) zaznamenalo také nedělní uvedení Voyo originálu Iveta o zpěvačce Ivetě Bartošové. Série bude pokračovat o víkendu dalším dílem.