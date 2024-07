Dveře nemusí mít vždy kliku, říká šéf Sapeli. Jedny má doma i režisér Hřebejk

„Sledujeme trh jako celek. Když říkáme, že nám poklesnou tržby, tak tím neříkáme, že nám poklesne tržní podíl. Ten předpokládáme stejný nebo s růstem. Výsledek našeho hospodaření bude minimálně stejný jako v úspěšném roce předchozím,“ odhaduje Sedlák.

Zkusme se přenést třeba o čtyřicet let zpátky do éry končícího socialismu: kdyby člověk rozpáral tehdejší a dnešní dveře - jaký rozdíl by ho upoutal nejvíc?

Základní rozdíl je ve výplni dveří, která dřív obsahovala voštinu, to je taková papírová plástev, na kterou se pak dává plášť. Z toho vyplývá, že mechanické vlastnosti těch dveří nebyly valné, daly se prokopnout, měly velkou zvukovou prostupnost. My na to nyní používáme dutou dřevotřísku. Zároveň používáme speciální konstrukce a materiály zajišťující bezpečnost, požární a zvukovou odolnost, voděodolnost, odolnost proti rentgenovému záření a podobně. Dalším rozdílem jsou samozřejmě nové povrchy.