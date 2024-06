Žádné z hvězd jsme za účast nikdy nezaplatili, říká šéf festivalu ve Varech

Abstraktní černobílý kód jednoho čtverce a tří kruhů – takový je vizuální motiv letošního ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Jako inspirace posloužil Studiu Najbrt zjednodušený půdorys hotelu Thermal, a hlavně jde o zobrazení čísla 58. Festival se totiž letos koná již po osmapadesáté.

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, druhý nejstarší festival na světě, má jednu pozoruhodnou vlastnost – je pořád stejný. Je to záměr?

Lidé si každý rok pochvalují pohodovou atmosféru i množství kvalitních snímků. Ano. To, že se nám daří, aby byl festival stále stejný, je dané tím, že každý rok vše dosazujeme do vyzkoušeného modelu. Líbí se mi hezký příměr jednoho pána, kterého se žena ptala, proč jezdí na festival do Karlových Varů, když je to tam pořád stejné. A on říkal, že Vánoce jsou také pořád stejné. Každý ví, co bude dělat 24. prosince, s kým a na co se bude dívat. A tak to je i v Karlových Varech. Lidé přijedou na festival s energií a očekáváním, jdou do stejných hospod a těší se, že budou potkávat stejné lidi.