Zklidněte snadno svou úzkostnou mysl pomocí sedmi zázračných triků

Ilustrační snímek

1. Vědomě se distancujte

Jakmile vás zasáhne přemýšlení, při němž se nemůžete zbavit úzkosti, zkuste si tento fakt co nejdříve zvědomit. Opět se motáte v bludném kruhu strachu? Stále dokola si říkáte, že to nezvládnete nebo že se stane něco špatného? V tuto chvíli zpozorněte. Jakmile si uvědomíte, že vás přepadlo úzkostné přemýšlení, můžete se ještě rozhodnout, jestli ho necháte naplno propuknout, nebo se vůči němu vyhradíte.

Zkuste nahlížet na takové myšlenky jako na návrhy, nikoli jako na fakta. Mozek vás formou úzkostného přemýšlení varuje před riziky, která by mohla nastat. To, že něco může nastat, ještě zdaleka neznamená, že se to opravdu stane. Jak velká pravděpodobnost je? A může se stát pravý opak? Takové otázky vám mohou pomoci vystoupit z kruhu myšlenek, které by ve vás úzkost stále jen prohlubovaly.