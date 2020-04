Trpíte úzkostí či strachem? Zkroťte své emoce a zkuste meditaci

, aktualizováno

Situace, do které jsme se dostali, způsobuje většině lidí psychický stres. Patří k ní i nepříjemné emoce jako například vztek, beznaděj, strach nebo úzkost. Možná je právě teď vhodná chvíle začít meditovat. Není na tom nic mystického, je to v podstatě mentální trénink. Jak na to, radí psycholožka Radka Loja.