Menstruace a několik dní, které jí předcházejí, ženy vnímají jako dobu útlumu. Tím, že si zacvičíte na tom nemusíte nic měnit. Neočekávají se vysoké výkony. Cvičit byste měla proto, aby vám bylo lépe. Správně zvolené cviky vám mohou pomoci vypořádat se s nepříjemnostmi, které se s menstruací úzce pojí.

Jsou jimi třeba nadýmání, zvýšené krvácení nebo rychlé změny nálad, ve kterých dominuje deprese či úzkost. Jak přesně cvičení na vaše tělo během menstruace působí?

Cvičením proti depresím

Jedním z největších přínosů cvičení jsou endorfiny, které se díky němu ve vašem těle aktivují. Kromě toho, že nám pomáhají zůstávat pozitivní, jste možná nevěděla, že umí také snižovat vnímání bolesti. A to by se mohlo hodit, co myslíte? Podpoří tak útlum negativního prožívání menstruačního období, vysvětluje lékařka a fitness instruktorka Heather Bartosová.

Cvičení pozitivně působí i na úzkosti, které se během PMS mohou objevovat. Pohyb pomáhá stimulovat neurotransmitery glutamát a GABA. Ty se starají o zklidnění našeho nervového systému.

Jakému cvičení se věnovat?

Efekty mohou být veliké a to se nebavíme o žádném velkém sportování. Bohatě postačí dvacet až třicet minut denně. Některé ženy mohou pokračovat ve svém obvyklém kardio i silovém tréninku, jiné mohou přejít k józe nebo jen svižné procházce. Hlavní na co byste měla myslet je, že se můžete cítit více unavená a tento tělesný signál byste vždy měla poslechnout. Odborníci také doporučují v každém případě ubrat na intenzitě. A dodávají, že cvičení napomáhá proudění lymfy a její správná funkce vás může zbavit nepříjemného nadýmání.

Cvičení dokáže pozitivně ovlivnit i samotnou menstruační bolest. Studie Journal od Education and Health Promotion potvrdila, že ženy, které po dobu minimálně dvou měsíců cvičily aspoň třikrát týdně třicet minut zažívaly menší bolest než ty, které necvičily.

Co zmůže jóga

Úctyhodnou práci během náročného PMS období může odvést praktikování jógy. Řada jógových asán se hodí právě pro tyto dny. Vyzkoušet můžete pozici dítěte, která je velmi snadná a uleví vám od bolesti zad. S bolestmi hlavy dokáže pomoci pozice psa hlavou dolů, během které se vaše srdce dostane nad hlavu a tak do hlavy bude proudit více krve. Pro slabší krvácení doporučuje osobní trenérka Shayna Schmidtová pozici pod názvem High Lunge. Kromě toho, že protáhne vaše nohy, přispěje ke snížení míry krvácení.



Vyhýbat se není třeba žádnému cvičení, ale vždy berte v potaz, jak období před a během menstruace vnímáte. Volit byste měla takový pohyb, který máte nejraději. Na závěr ještě přidáváme varování pilates a fitness instruktorky Mimosy Gordonové: “Některé studie potvrdily, že ženy mohou být během tohoto období náchylnější k úrazům - zejména kolenou. Způsobuje to kolísavá hladina estrogenu." Proto odborníci upozorňují, aby se ženy během menstruace nesnažily o žádné velké sportovní výkony. „Pokud se cítíte opravdu špatně, cvičení se vyhněte. Vynechte ho na den nebo dva,“ radí doktorka a pohybová psycholožka Stacy Simsová.