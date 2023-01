Z šestnáctileté dívky se vlivem vzácného onemocnění stala stařenka

Povadlá kůže a přibývající vrásky se začaly objevovat nejprve na krku a v oblasti dekoltu. Raizel se tedy vypravila k lékaři a doufala, že si odnese nějakou mast, která ji těchto nepříjemností zbaví. Bohužel ale už po první návštěvě lékaře bylo jasné, že nejde o obyčejnou vyrážku nebo alergickou reakci. Jak informoval server Dobrenoviny, pro dívku bylo takové zjištění šok.

„Dost mě to změnilo po psychické stránce. Kdykoli někam jdu, tak se zahaluji, co nejvíc to jde. Ještě jsem se nesmířila s tím, jak vypadám. Známí se mě neustále na můj stav ptají a není mi to příjemné. Asi bude trvat, než přijmu fakt, že vypadám zcela jinak,“ uvedla dívka.

Stále věří, že se najde způsob, jak postup nemoci zpomalit nebo úplně zastavit. Bohužel se ale s tím to onemocněním nepojí pouze povadlá kůže. Přidávají se i další problémy.

„Mám artrózu, bolí mě celé tělo. Jsem hodně unavená a lékař mi řekl, že je v mém případě i větší pravděpodobnost rozvoje rakovinového onemocnění. Bohužel se s touto nemocí pojí kratší délka života. Nedovedu si představit, že nebudu mít děti,“ doplnila.

Progerie způsobuje předčasný a urychlený rozvoj stařeckého vzhledu a typických chorob stáří jako je osteoartróza, ateroskleróza, osteoporóza a další. Častější je rozvoj nemoci už od prenatálního období. Rozvoj progerie v pozdějším věku tolik rozšířený není.