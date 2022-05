Bývalý voják toužil po plastice, dopřál si ji jako žena

V sedmnácti letech se ještě jako muž rozhodla být vojákem. Nastoupila k armádě a myslela si, že u ní bude pracovat po celý život. Po pár měsících ale nastal zlom. „Začala jsem se tajně líčit a oblékat do ženských šatů. Když jsem ukončila práci jako voják, rozhodla jsem se pro úplnou proměnu,“ sdělila žena v pořadu Botched, kam lékaře přišla požádat o další operaci prsou.

Po plastice totiž nebyla příliš spokojená s tvarem ňader. Její předešlý operatér na její žádost použil velké implantáty, které si vysnila. Nyní by si ale přála ještě větší prsa, aby vypadala podle ní víc jako žena.

Maxine se živí jako hudebnice a tanečnice. Umí prý hrát na padesát hudebních nástrojů. Vzhled je pro ni s ohledem na její práci prý velmi důležitý. Ráda nosí velké výstřihy. „Chci krásná prsa, jde o mou kariéru. Chtěla bych je mít ještě větší,“ sdělila. Lékaři z kliniky v Los Angeles ji ale operaci rozmluvili. Podle nich by totiž prsa popraskala a vypadala velmi nepřirozeně.

„Je to, jako bychom vám tam nalili litry tekutiny, a to by pro vaše tělo nebylo dobré,“ sdělil lékař Terry Dubrow. I přes jeho doporučení ale Maxine hodlá zkusit štěstí na jiné klinice. Je ochotná kvůli tomu cestovat i do jiné země. „Malinký hlásek v mé hlavě mě nenechá být. Zkusím to,“ dodala.