Lékaři ji varují před další plastikou, ale žena s operacemi skončit nehodlá

Za svou proměnu dala v přepočtu téměř dva miliony korun. První implantáty si do ňader nechala vpravit v jednadvaceti letech. Od té doby příliš času neuplynulo a „pod kudlu“ šla ještě několikrát. Kromě toho si nechala upravit i nos. Ráda by měla prsa ještě větší. Lékaři ji však před dalším zákrokem varují.

„Na střední škole jsem si užila hodně šikany. Spolužáci nikdy nešetřili zlými poznámkami. Posmívali se mi. Měla jsem podle nich moc malá prsa a příliš velký nos. Nikdy jsem nebyla ošklivá holka, ale díky nim jsem si připadala odporná,“ svěřila se žena v minulosti.

I přes splněný sen sama uznává, že jsou situace, kdy jsou jí obří ňadra spíš na obtíž. V autě se jí špatně zapínají bezpečnostní pásy, hůř se jí leží na břiše a někdy má i bolesti zad. Ale prý to není nic, co by se nedalo vydržet.

„Když spím na zádech, mám pocit, jako kdyby mi někdo zalehl hrudník. Na břiše to také není příliš pohodlné, tak ležím nejraději na boku,“ doplnila pro server Daily Mail.