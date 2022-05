Michaela zhubla za necelý rok 32 kilo. Můžu si dopřát i čokoládu, říká

„Bylo mi přes čtyřicet, když se mi narodil nejmladší syn, a rozhodnou měrou se to podepsalo na mé postavě. Stadium dalšího tloustnutí trvalo asi rok. Když jsem se viděla na fotkách v námořnickém triku, řekla jsem si dost! Vážila jsem 104 kilo a nebyl na mě zrovna hezký pohled. V zrcadle jsem se občas nepoznávala. Když jsem vezla kočárek se synem do kopce, funěla jsem u toho jako lokomotiva,“ vypráví Michaela.

„Nemyslete si, prošla jsem různými dietami a vyzkoušela téměř všechno, abych zhubla. Sacharidové vlny, čínskou medicínu, keto nápoje kupované přes internet. Vždycky jsem něco shodila a zase se mi to vrátilo zpátky,“ vypočítává Michaela, která si pak všimla kamarádky, která začala hubnout a moc jí to slušelo.

„Zářila spokojeností, a tak jsem ji prosila, ať mi prozradí ten zázrak. Tehdy mi řekla, že navštěvuje výživovou poradkyni v programu The 1:1 Diet, která měla shodou okolností pobočku u nás na sídlišti. A bylo rozhodnuto, tu šanci jsem si nemohla nechat ujít. Ostatně, řešení se nabízelo hned za rohem,“ usmívá se žena narozená ve znamení Raka, která se svěřila do péče výživové poradkyně Viki.

Čistá voda místo zero coly

„Bylo to přínosné setkání. Viki Handrychová mě naučila, jak si mám správně sestavit jídelníček. Vyřadila jsem pečivo, omezila sladkosti. Když mám chuť mlsat, klidně si můžu ke kafíčku dát vysokoprocentní kvalitní čokoládu. Začala jsem jíst víc zeleniny, colové zero nápoje jsem vyměnila za vodu, přidala jsem jogurty. Když si kupuju šunku, snažím se, aby měla co největší podíl masa. Večer si klidně dopřeju i vinný střik z bílého suchého vína. Ruku v ruce s tím se změnilo i stravování v rodině. Pro všechny vařím víc zeleniny, používáme olivový olej jak ve studené, tak i v teplé kuchyni. Jíme všichni vyváženě. Mně se díky tomu podařilo shodit za necelý rok 32 kilo,“ pochlubila se nám Michaela.

A přiznala, že i když má během dne pohybu dost, začala doma pravidelně půl hodiny cvičit, aby se jí zpevnilo tělo. To se pak na každou schůzku do poradny vyloženě těšila. I dneska chodí za Viki na pravidelné kontroly a setkání si moc pochvaluje.

Pár triků Nejdříve detox

Chcete-li shodit nechtěná kila, začněte nejprve krátkým půstem a navažte zdravým jídelníčkem. Komplexní fitko

Jestliže necvičíte, začínají ochabovat svaly. Zaměřte se však i na jiné partie, nejen na břicho a zadek.

Michaela také ráda vzpomíná, jak vyrůstala na středním a západním Slovensku. „Pamatuju si, že v zimě byl vždycky sníh a užívali jsme si všechny možné radovánky. Od jara do podzimu jsme chodili na výlety po horách. Tam jsem si vždy dopřávala brynzové halušky. To bylo moje! Silná jsem ale nebyla, protože jsem na základce i na střední škole sportovala a reprezentovala školu v běhání, skoku do dálky, házené a ve volejbalu. Měla jsem hezkou ženskou sportovní postavu. A takovou mě poznal i můj manžel. Potkali jsme se na zumbě, já tančila, on natáčel, protože je kameraman, a byla z toho láska,“ prozradila spokojená manželka.

A zavzpomínala i na svatbu: „Svatební den byl jeden z nejkrásnějších dnů mého života. Obřad se konal na Hrubé Skále v Českém ráji, měla jsem korzetové svatební šaty. Vepředu krátké nad kolena a vzadu dlouhé až do jemné vlečky.“

Postupně se pak Michaele narodily tři děti: Denis (16), Ellen (13) a Matthew (6). „V každém těhotenství jsem přibrala asi 25 kilo. V porodnici jsem nechala kolem 6 až 8 kilogramů, takže moje váha pomalu stoupala, až se třetím dítětem dosáhla vrcholu. Dnes už jsou první dvě děti velké a musím přiznat, že mi na začátku moc nevěřily, protože jsem byla věčná dietářka. S ubývajícími kily, zvláště když se nedostavoval dříve běžný jojo efekt, ale zjistily, že se opravdu začíná něco dít. Po celou dobu hubnutí při mně stál hlavně manžel. Tvrdí, že mě miluje v každém těle, ale když jsem byla oplácaná, tak jsem prý bývala klidnější,“ směje se dnes již štíhlá žena.

Energie z jarního sluníčka

„Vzhledem k tomu, že jsem se svým tělem zažila všechny váhové kategorie, musím říct, že život štíhlejších lidí je podstatně jednodušší. Mám teď vyšší sebevědomí, cítím se lépe i po zdravotní stránce a konečně si můžu vybrat šaty, kalhoty, trička nebo sukně, které se mi fakt líbí. A taky mám víc energie než dřív,“ sčítá výhody štíhlého těla Michaela, která je ráda, že zimu už vystřídalo jaro.

„Zima není moje oblíbené roční období, ale díky dětem mě aktivity na sněhu neminuly. Jaro však miluju. Probouzení všeho živého, výlety do přírody, posezení na zahrádce a novou energii ze sluníčka. Loni v létě jsme si pořídili zahrádku v katastrofálním stavu, takže máme před sebou pořádný kus práce, ale i zaslouženého relaxu. Za odměnu samozřejmě bude i nějaká ta grilovačka. Už se všichni moc těšíme.“