Žena se bála pobytu v nemocnici, zhubla polovinu své původní váhy

Ve svém domě žena ještě nedávno neměla žádná velká zrcadla. Nesnesla totiž pohled na svou postavu. Vadilo jí, že měla kila navíc, ale dlouhé roky neměla chuť ani sílu cokoli změnit. Až karanténa ji v jejím boji s nadváhou pomohla. Tušila, že kdyby byla pouze zavřená doma a jedla, projedla by se možná ke 200 kilům a to ji vyděsilo.

„Začala jsem přemýšlet nad tím, kolik věcí jsem si v životě musela odpírat jen kvůli své váze. Bylo toho hodně a začalo mi to být líto. Odmítala jsem pozvánky na společenské události a postupně jsem se uzavírala před světem. Spousta věcí mi unikala,“ sdělila.

Nyní by chtěla roky strávené doma dohnat. Její dva synové už jsou ve věku, kdy jsou soběstační a konečně si po letech našla čas pro sebe. „Mám za sebou opravdu zvláštní období. Neměla jsem se ráda, lidé na ulici na mě pokřikovali, že jsem tlustá. Dokonce mi řekli, že jsem Hagrid. To už je pryč. Teď jsem to lepší a hlavně zdravější já,“ pokračovala pro server Daily Mail.

Změnila stravovací návyky od základu. Měla strach, že kdyby dál pokračovala v nekontrolovatelném přejídání, skončila by v nemocnici a nemohla by být se svou rodinou. Skoncovala s objednávkami rychlého občerstvení. Vzdala se pizzy, hamburgerů, smažených jídel i cukrovinek. Místo toho zařadila do jídelníčku poprvé v životě velké množství zeleniny.

Naposledy jedla v sedm hodin večer a poté už jen pila čistou vodu. Kila šla dolů poměrně rychle a první týdny i bez cvičení. „Později jsem se začala i hýbat a dnes je to má každodenní zábava,“ dodala. Zhubla téměř polovinu své původní váhy, nabrala svaly a získala ztracené sebevědomí.