Zhubla jsem a manžel se znovu zamiloval, říká o 35 kilo lehčí Soňa

„Rok 2021 byl pro mě asi nejhorší. Dlouhé čtyři roky mě trápila menopauza a během pár měsíců jsem přibrala až na 99 kilo. Všechno mě bolelo, zadýchávala jsem se už po pár metrech, srdíčko mi tlouklo jako na poplach a měla jsem pocit, že mě stále někdo škrtí,“ vzpomíná Soňa, která v sobě ale našla sílu a vzepřela se tomu.

„Začala jsem hledat na Facebooku nějakou stránku, která by mě ‚nakopla‘ a pomohla mi shodit přebytečná kila. A našla jsem: Danča Hájková, fitness trenérka.“

„Danča je jako moje rodina, skvělá ženská, která pomohla spoustě žen k větší spokojenosti a štíhlejší postavě. A já mezi ně patřím taky. Každý den jsem cvičila podle jejího plánu a k tomu jsem zařadila nordic walking,“ říká dvaapadesátiletá Soňa a přiznává, že začátky byly hodně náročné a bolestivé.

Dnes je ze mě trenérka

Měsíc po měsíci se však zlepšovala a hlavně každý měsíc měla dole krásných 5 kilo.

„Život se mi měnil před očima a každý den pro mě byl výzvou. Kdybych neměla vše odcvičeno a odchozeno, nemohla bych ani usnout. To je vážně dobrá finta, jak se donutit hýbat, i když se vám třeba zrovna nechce. Cvičení a chůze s hůlkami se mi staly každodenním chlebem a dnes už bez toho nemůžu být! A splnila jsem si i sen. Zapsala jsem se do kurzu nordic walking s akreditací ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a stala jsem se instruktorkou s nejvyšším vzděláním a osvědčením profesní kvalifikace. Na to jsem pyšná, protože v mém věku to opravdu nebylo vůbec nic jednoduchého,“ vypráví certifikovaná trenérka, která částečně změnila i jídelníček.

„Na doporučení lékařky jsem začala užívat enzymy pro lepší trávení. Místo oblíbených koláčků jsem snídala bílý řecký jogurt s ovocem a semínky, s trochou medu nebo vlastní domácí marmelády. Obrovská dobrota, lepší než dort! Kávu miluju a jednu až tři denně si dopřávám pořád. Zato alkohol si dám opravdu jen výjimečně. Nejenže se po něm nabírá, ale spolu s čokoládou je pro mě spouštěčem migrény, na kterou trpím. A díky tomu a také manželovi Pavlovi a mé milované dceři Adélce, kteří mi věřili a pomáhali, abych se mohla věnovat sama sobě, jsem nakonec shodila z 99 na 64 kilo. A to byl pro mě zázrak!“ raduje se Soňa, která žije ve spokojeném manželství a prozradila nám, že na vymodlenou dceru čekala dvacet let.

„Kvůli vyššímu věku jsem byla automaticky ve skupině rizikového těhotenství. Přibrala jsem jen 12 kg a po dvou letech jsem byla na své váze jako dřív. Kila začala naskakovat až později, dneska si ale žiju o 35 kilo lehčí, a to je něco úžasného, fantastického, nepopsatelného. Obdivuje mě i můj manžel. Říká mi, že jsem jeho krásná žena. Jeho kamarádi mu volají a ptají se ho, jak to, že mě vyměnil za mladší a krásnější ženskou. A já fakt cítím, že se do mě Pavel znovu zamiloval,“ dodává šťastně Soňa.