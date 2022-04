Potřeboval jsem zhubnout do neoprenu, říká o deset kilogramů lehčí herec

„Dřív jsem váhu moc neřešil, jenže jak přibývají člověku léta, pomalu a nenápadně většinou přibývá také na váze. A to byl i můj případ. Vždycky jsem byl štíhlý a najednou jsem na fotkách viděl, že už to není ono. Začalo mi růst břicho, a když se narodila naše dcerka Ela, přišlo mi, že mám vedle ní hlavu jako kůň. Hlavně mi byl ale těsný můj neopren a fakt se mi nechtělo kupovat nový,“ postěžoval si Zdeněk, který má rád windsurfing.

„Tomuhle sportu jsem se začal aktivně věnovat před čtyřmi lety. Bezvadně se na prkně jezdí i u nás v České republice, je tu spousta vodních ploch, kde fouká vítr. A pokud náhodou nefouká, vozíme se na vodě na ruční pohon,“ vypráví nadšeně.

„Dřív jsem hrával floorball, ale mým zádům se to už moc nelíbilo. Navíc nejsem fanda skupinových sportů a pokřikování na spoluhráče mi není blízké. Proto je jízda po vodě přesně pro mě. Tam jsem sám a aktivně relaxuju. Celý život taky lyžuju, letos jsem však zkusil i snowboard. Tak se můžu sportovně vyřádit od jara až do zimy,“ říká herec.

Přiznává ale, že dodržovat pravidelný pohyb pro něj byl odjakživa trochu problém. „Ne vždycky se mi chtělo jít třeba běhat. Ale snažím se! Moc dobře vím, že právě kvůli tomu pohybu jsem nenabral tolik kil a líp to pak šlo taky dolů,“ popisuje herec, kterého v hubnutí inspirovali jeho rodiče.

Žena mlsá, když já spím

Ti díky správné stravě i zdravému životnímu stylu zhubli každý 10 kilo a výrazně se jim zlepšila kondička.

„A když to zvládli oni, proč bych to nezkusil já? Přiznávám, že zase tak jednoduché to však nebylo. S naším Divadlem Evy Hruškové, Jana Přeučila a Zdeňka Rohlíčka jezdíme na představení po celé republice a nabídka stravování je někde až zoufalá. Mám štěstí na báječnou mámu, je prostě zlatá! Nejenže spolu hrajeme divadlo, ale chystá doma pro mě, sebe a Honzu skvělé svačiny nebo celé obědy do krabiček. Umí třeba výborné cuketové špagety či květákovou rýži. A to mi moc pomohlo, jím teď zdravě, chutně a vyváženě,“ pochlubil se Zdeněk, který byl dřív milovníkem čerstvých křupavých rohlíků a musel se teď s nimi rozloučit.

Zdeněk sice nebyl tlustý, ale cítil, že má přebytečná kila. Na začátku hubnutí vážil 85 kilo.

„Vyřadil jsem také sladké nápoje. Zato jsem si oblíbil zeleninové saláty z naší zahrádky a jím kvalitní potraviny. Člověk by se neměl odbývat. A já se neodbývám. Faktem ale je, že vděčím své ženě Libušce za to, že mě zbytečně nedráždí a jí čokoládu, až když jdu spát. Ona si to může dovolit, protože je krásně štíhlá,“ chválí ji umělec narozený ve znamení Raka.

A jak vzpomíná na dětství? „Jsem pražské dítě, ale příbuzenstvo mám po celé naší republice. Jezdili jsme za nimi do Poděbrad, Špindlerova Mlýna, České Skalice nebo Valašského Meziříčí. A na všechna ta místa se moc rád vracím, mám na ně krásné vzpomínky, každé z nich mi voní nějakým dobrým jídlem.“

Pár triků Zkuste kvásek Pečivo z bílé mouky raději nahraďte celozrnným, a to nejlépe kváskovým, které podporuje zdravé zažívání. Bez restaurací Pokud vám to čas dovolí, připravujte si jídlo doma (do práce si noste krabičky). Budete tak mít přesnou kontrolu nad tím, co jíte.

„Naše velká rodina je totiž plná kuchařů. U nás doma vařil především táta, skvělý kuchař. Dělal všechny možné omáčky, pekl maso a všichni jsme si pochutnávali. Jeho bratr, tedy můj strejda, byl šéfkuchař, který dělal skvělý domácí chleba. Pozorovat ho v kuchyni byl vždycky velký zážitek. A já byl jako strávník zcela bezproblémový, jedl jsem, na co jsem měl chuť i náladu. Moje favoritky byly hlavně sušenky. Akorát jsem se vyhýbal škubánkům a nudlím s mákem, těm se úspěšně vyhýbám do dneška,“ usmívá se Zdeněk, který chtěl vždy vypadat jako Jean Claude Van Damme a mít takové svaly.

Tchyně je úžasná kuchařka

A kde poznal svou ženu, tanečnici Libušku Rohlíčkovou? „Potkali jsme se v roce 2015 na oslavě narozenin našeho kamaráda. I po těch sedmi letech mě často mile překvapuje, je prostě skvělá! Vyženil jsem dnes již čtrnáctiletého syna Matyáše a v roce 2017 se nám narodila dcerka Ela,“ vypráví herec.

„Když jsme Elinku čekali, byl to stav velkého těšení a příprav, ale ani jeden jsme nejedli za dva. A mám radost, že jsem dneska zase na své váze. Cítím se lépe a zlepšila se mi fyzička. Při divadelních představeních se necítím unavený a dopnu všechny kostýmy. Odvážné modely sice neplánuju, ale jsem rád, že mi nejsou těsné mé oblíbené kousky ve skříni,“ usmívá se sympatický muž, který už vytáhl i jarní oblečení a je překvapený, jak pěkně mu padne.

Zdeněk shodil 10 kilogramů a cítí se lépe.

„Jaro miluju. Je to období naděje a očekávání, že přijde něco nového a třeba i lepšího. Těším se, že zase budeme trávit co nejvíc času na zahradě. V létě navštívíme Lipno a s celou rodinou řecký ostrov Thassos. Moc se také těším, až budeme hrát s naším divadlem na hradě Svojanov, kde je vždy kouzelná atmosféra. A věřím, že teplejší počasí mi pomůže k tomu, abych si udržel váhu i životní styl. To víte, má milá tchyně báječně vaří, to je pak těžké dát si těch gastronomických skvostů jen trochu,“ dodal.