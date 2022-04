Až zdravotní problémy donutily Michala zhubnout. Za rok shodil 57 kilo

„Oženil jsem se v pětadvaceti letech a narodily se nám dvě krásné dcery. V manželství jsem šťastný a dobře se nám vedlo. Což se projevilo i na našich postavách,“ vypráví Michal.

„Manželka navíc děsně dobře vaří. Rádi jsme dělali různé dobroty a postupně jsme se projídali až k obezitě. Věřte nebo ne, ale já jsem nebyl líný vstát ve dvě v noci z postele, obalit řízky, osmažit je, zbaštit a zase se do té postele vrátit. No, prostě děs,“ prozradil na sebe Michal, kterému jeho tloušťka samozřejmě vadila, a tak se čas od času pustil do diety a jeho žena s ním.

„Zkusili jsme snad všechno. Dukanovu dietu, uhlovodanovou, tukožroutskou i javorovou, počítali jsme kalorie. To mělo asi největší smysl, ale neuměli jsme si sníženou váhu udržet a zase to šlo nahoru. A tak pořád dokola.“

Zlom nastal u Michala vloni na jaře. „Začalo mi být zle. Špatná strava, málo spánku, stres, hodně práce, to vše vedlo k tomu, že jsem skončil v nemocnici na kapačkách. Cukr jsem měl na hodnotě 50 a poškodil mi orgány v těle. Jícen mě trápil natolik, že jsem už jen pil nebo jedl melouny,“ vzpomíná na těžké chvíle sympatický muž, který si uvědomil, že jestli chce ještě zůstat na světě pro svou rodinu, tak musí od základu změnit životní styl.

Michal vážil na začátku hubnutí 135 kilogramů.

Zakázané jídlo šlo do koše

„V nemocnici jsem dostal seznam potravin, kterých jsem se měl vyvarovat. Paní doktorka a dietní sestra mi vysvětlily, jak se stravovat a že musím opravdu všechno dodržovat, jinak umřu. Byl jsem z toho úplně hotový. Věděl jsem, že je musím poslechnout,“ vzpomíná Michal.

Velkou inspirací mu v tu dobu byla manželka, která už několik měsíců hubla a šlo jí to moc dobře.

„Než jsem se vrátil z nemocnice domů, vyhodila žena všechno zakázané jídlo, které by mě mohlo lákat. Vyřadil jsem uzeniny, smažená jídla, tučná masa a samozřejmě sladkosti a pivo. Zařadil jsem víc tmavého pečiva, ryby a zeleninu. Jediné, co mi zůstalo, je káva, té jsem se zříct nedokázal. Svůj životní styl jsem musel změnit úplně ve všem. Nejenom jídlo, ale také pitný režim, spánek, odpočinek a hlavně se míň stresovat. Celý svůj život jsem musel přehodnotit,“ dodává Michal, který přidal i víc pohybu.

Pár triků Víc kvalitních sacharidů Omezte konzumaci „prázdných sacharidů“, jako je chléb, rýže, krekry, těstoviny, a místo nich zařaďte celozrnné obiloviny: hnědou rýži, celozrnný chléb a těstoviny, ječmen, quinou. Zvýšený příjem bílkovin Muži by měli jíst 50 až 60 g bílkovin denně. Jestliže intenzivně cvičíte, pak ještě o něco víc. Dobrým zdrojem je kuřecí a krůtí maso, vejce, nízkotučné mléčné produkty nebo tofu.

Vyrážel společně se ženou, dcerou a jejich psy na dlouhé procházky.

„Bydlíme na okraji Prahy a je tu hodně rozmanitých a krásných míst, kam můžeme jít pěšky nebo dojet na kole. A právě tady jsem kdysi vyrůstal. S klukama jsme celé dny lítali venku a hráli fotbal. V zimě jsme zase bruslili na zamrzlém rybníku nebo hrávali hokej. To je moje největší záliba. Nějakou dobu jsem se v mládí věnoval také bojovým sportům a díky tomu všemu jsem postavu vůbec neřešil. Měl jsem svalnaté a pevné tělo a ty buchtičky na břiše, dneska to zní až neuvěřitelně, taky byly. Holt jsem je časem asi taky zbaštil,“ vtipkuje sympatický muž, který je přes dvacet let šťastně ženatý.

„S Jitkou mě seznámila naše kamarádka. A máme se pořád rádi jako dřív. Narodily se nám dvojčata, dvě krásné a úžasné dcery Eva a Iveta. Mám veliké štěstí, že mě žena vždycky brala takového, jaký jsem, a to samé i já ji. Nikdy jsme si navzájem nevyčítali něco ve smyslu: Ty jsi tlustý nebo ty jsi zase přibrala.“

Na manželku je Michal patřičně pyšný, protože se jí podařilo shodit 69 kilo a stala se vítězkou programu The 1:1 Diet v kategorii Žena roku a navíc je i absolutní vítězkou Proměny roku 2021.

„Byli jsme společně na slavnostním večeru a Jitka tam byla nádherná. Přišlo mi, jako když mám úplně novou ženu, jak moc jí to slušelo. Navíc pro nás vyhrála zájezd do Dominikánské republiky. Moc se tam těšíme, nikdy jsme spolu na takové dovolené nebyli,“ říká nadšeně Michal.

Michal shodil za rok 57 kilogramů.

A zároveň zmiňuje i své úspěchy. „Shodil jsem celkem 57 kilo a cítím se teď skvěle. Vysadil jsem léky na vysoký tlak, přestaly mě bolet kolena a žaludek. Veškerá činnost spojená s pohybem je pro mě teď daleko jednodušší a přestalo mi vadit někam chodit. Dříve se mi nikam nechtělo, vadila mi váha a s tou obezitou jsem se mezi lidmi moc dobře necítil. Dokonce mě začalo bavit nakupovat oblečení. Konečně si můžu dopřát, co se mi líbí, a ne jen to, co mají ve velikosti 5XL,“ dodává Michal.