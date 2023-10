Michaela přibrala v menopauze. Změnou stravy se jí podařilo shodit 11 kilo

„Nejvíc mě štval pohled do zrcadla, všude mi přibývaly špíčky. K tomu mě trápila únava, stres, špatný spánek a leckdy i mrzutá nálada.“

„Na podzim jsem začala s přítelem chodit na spinning, na kterém jsem se od lektorky dozvěděla o výživovém poradenství. Co já držela v životě diet! Od hladovění až po sacharidové vlny, ale nic z toho mi nepomohlo trvale. Proto jsem si dala do nového roku předsevzetí, že zajdu do poradny a začnu se sebou něco dělat,“ ohlíží se zpátky Michaela. Předsevzetí splnila a poradnu nakonec skutečně navštívila. A to jí změnilo život.

Pár triků Kila dolů

Když večer vypijete vodu se šťávou z citronu, povzbudíte tím látkovou výměnu a s ní i spalování kalorií. Chutě na uzdě

Chuť k jídlu zažene masáž bodu, který leží mezi nosem a horním rtem. Jemně si ho masírujte ukazováčkem.

Vzpomínka na smažák

„Nejvíc se změnil můj jídelníček. Nejhorší to bylo se sladkostmi, které miluju. Mohla bych je jíst klidně od rána do večera. Z talířů zmizel taky můj oblíbený smažák s tatarkou.“

„Naopak přibyly bílkoviny, maso a kopa zeleniny, kterou mám naštěstí ráda. Navíc jsem si oblíbila i různé tvarohové dezerty s ovocem a noky s jahodami. Sladkého se prostě nevzdám, to bych nebyla já. A kávy latté taky ne, ta je pro mě odměnou za pohyb. I tak se mi ale podařilo shodit jedenáct kilo,“ pochvaluje si dnes sympatická dáma, kterou nesmírně baví jízda na kole, na němž si prý dokáže dát pořádně do těla.

Sto kilometrů na kole

„S přítelem se cyklistice věnujeme už sedm let. Začínali jsme pár kilometry a dnes jich za den ujedeme i stovku. Ale někdy je to náročné. Občas mě dostihne únava a už prostě nemůžu dál. Přítel vydrží víc. Jakmile sedne na kolo, jede jako o závod. A já se mu snažím přizpůsobit.“

„Teď chodím i na spinning. Pohyb mi pomáhá vyčistit si hlavu a zásobuje mě energií. Hlavně mám ale nádherný pocit, že pro sebe něco dělám. A radost z toho má i můj partner, který mi ve všem fandí, povzbuzuje mě a motivuje. Skvělou parťačkou je taky moje sestra. Ta zase jede různé týdenní a měsíční krokové výzvy. A já se k ní přidala, protože ve dvou se to lépe táhne,“ popisuje nadšená cyklistka.

Věčné diety a jojo efekt

A pokračuje dál vyprávěním o svém dětství. „Jezdila jsem na tábory, k babičce na Slovensko, k tetě do Rumburka a hradecké babičce. V dětství mi vůbec nechutnalo jíst. Nejvíc mi vadily maso a uzeniny. Nejhorší bylo, když mě do jídla někdo nutil. Milovala jsem ale borůvkové knedlíky, po těch bych se tehdy utloukla.“

Přesto byla Michaela v dětství a dospívání hubená, přibrala až po dvou porodech, které provázely různé váhové výkyvy. „Jednou jsem s váhou byla nahoře, jindy dole. Zřejmě kvůli mým věčným dietám, po nichž se vždycky dostavil jojo efekt,“ konstatuje.

Vyrážíme na cyklo dovolené

„Partner mou váhu naštěstí nikdy neřešil ani nekomentoval. Sám měl období, kdy pár kil nabral, a vyžadoval, abych i pro něj vařila zdravě. Nakonec jsme ale zhubli oba,“ neskrývá svou radost žena narozená ve znamení Kozoroha, která si léto užívala v přírodě, většinou v sedle jízdního kola.

„V parném červenci bylo každé kilo dole znát. Posledních sedm let jezdíme na cyklo dovolené, začínáme v Děčíně a okolí, kde je skvělá rovinatá krajina. Letos ale padl los na Moravu, poslední místo, kde jsme ještě nebyli. Zdravou stravu na cestách dodržuju, ale občas zvítězí i nějaká ta ‚prasárnička‘ a já si s chutí dám i ten smažák.“

Ani deko navíc

„Musím ale přiznat, že kvůli svým pylovým alergiím bývám v přírodě někdy nepříjemná,“ dodává usměvavá Michaela.

„Mám proto ráda i dny, kdy vezmeme vnučky na koupaliště a společně řádíme ve vodě a blbneme na tobogánech. Hlavně, že mám pohyb! I díky tomu už nehodlám přibrat ani deko,“ uzavírá.