Harmonický celek? Ne. Ve skutečnosti je příroda děs a hrůza, říká parazitolog

Proč mají vlastně cizopasníci špatnou pověst?

Vnímáme je negativně a také slovo cizopasník vyjadřuje, že organismus pase neboli touží po něčem cizím – s pasením hus to ovšem nesouvisí. V podstatě to znamená totéž co příživník, což je ale zase slovo používané spíš za socialismu. Původně ovšem slovo parasitos, které pochází z řečtiny, takhle negativní nebylo. Označovalo někoho, kdo s námi sedí u stolu, z toho stolu si bere jídlo, ale současně nám za to něco poskytuje. Tehdy totiž parazité byli komici, kteří se vyskytovali na hostinách, bavili společnost – a za to se směli najíst. Jednalo se tedy spíš o komedianta, jehož postava byla pozitivní, a dokonce měla v antickém divadle vlastní masku. Teprve později se parazit začal chápat jako někdo, kdo u stolu jí, přiživuje se, ale neposkytuje za to nic.

Existuje sice spousta důvodů, abychom se rozmnožovali asexuálně, ale smíšením rodičovských genů jsou potomci odlišní a variabilní také imunologicky, takže paraziti se na ně musejí adaptovat znova.