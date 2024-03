Alergici mají kvůli mírné zimě potíže dříve. Tipy, jak přežít pylovou sezonu

Jarní období je neodmyslitelně spjato s pestrobarevně kvetoucí přírodou. Co lahodí oku, ale nedělá příliš radost pylovým alergikům. Patříte mezi ně? Poradíme vám, co dělat a jak co nejsnáze „proplout“ pylovou sezonou, která letos začala kvůli mírné zimě dříve, než je běžné.