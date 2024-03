Jsem přesvědčená, že za mou rakovinu může smrt otce, říká studentka

I onkologičtí pacienti si mohou plnit sny a i do jejich nemocničních pokojů patří humor. Jana Boudníková onemocněla rakovinou v 15 letech. Ukrutné bolesti tišily vysoké dávky morfia, to pak vystřídala chemoterapie a s ní nevolnost doprovázená strachem, že se už další den neprobudí. Přišlo šťastné ráno a také několik signálů, díky nimž se rozhodla si své sny začít plnit. Ne někdy, ne zítra, ale pokud možno hned. „Do diáře si teď každý den píšu: Jsem ráda za nový den, že jsem se probudila, protože to není samozřejmost,“ říká mladá žena, která před šesti lety zvítězila nad rakovinou lymfatických tkání. | foto: archiv FUCK CANCER