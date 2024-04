Padání vlasů řešte, když se objeví kouty. Profesorka Arenbergerová o nové léčbě

Ze kštice se 100 tisíci vlasy, které má běžně člověk na hlavě, jich denně vypadne kolem stovky. To je zcela normální. Nadměrné padání v pozdějším věku však u mužů končí pleší, u žen prořídnutím vlasů, nejčastěji okolo pěšinky. Jde o nemoc způsobenou pohlavními hormony. „K ubývání vlasů vede vnímavost vlasových cibulek vůči aktivním formám mužských pohlavních hormonů. A to i u žen, u nichž se po přechodu sníží hladina ženských pohlavních hormonů a převáží mužské hormony, které se tvoří i u žen,“ podotýká profesorka Arenbergerová.

Vlasy jsou považovány za korunu krásy. Dotvářejí celkový dojem naší osobnosti, zvyšují i sebevědomí. Změnil se v poslední době pohled na plešatost, respektive na vyholenou hlavu u mužů?

V dnešní době řeší řada mužů plešatost oholením hlavy. Dokonce se o některých z nich dá říct, že jim to sluší více. Holá hlava dnes už nikomu nepřipadá zvláštní, není to nic, za co by se muži styděli. I společnost se to naučila akceptovat, včetně toho, že si někdo nechá vlasové folikuly vytetovat (folikul je tkáň v kůži, která obaluje vlas a obsahuje vlasovou cibulku, při mikropigmentaci, jíž se lidově říká tetování vlasů, jsou napodobovány vlasové folikuly na hlavě pomocí estetického tetování, zákrok podstoupil například muzikálový zpěvák Bohuš Matuš, pozn. red.).