Nejhorší pro naše záda je psaní esemesek za chůze, varuje fyzioterapeut

Nedávno jsem slyšela názor jednoho odborníka, že nás nedostatek pohybu zabíjí. Není to nadsazené?

Není. Data to potvrzují. Existuje jen málo diagnóz z oblasti civilizačních onemocnění, co nemají jako rizikový faktor nízkou pohybovou aktivitu. Podle údajů Světové zdravotnické organizace trpí ve světě až dvě miliardy dospělých nadváhou a obezitou a na onemocnění s nimi spojená ročně zemřou až tři miliony lidí. Kdybychom se však podívali na všechny diagnózy, jež souvisejí s nedostatkem pohybu nebo se špatným životním stylem, bude jich mnohem více. Například u osmdesáti procent lidí s cukrovkou druhého typu vychází tato nemoc ze špatného životního stylu. I vysoký krevní tlak, srdeční selhání, demence či depresivní stavy jsou nějakým způsobem spojeny s nedostatkem pohybu a se špatnou stravou.

Bezprecedentní je v poslední době nárůst psychiatrických diagnóz. A pozitivní vliv pohybu na psychické zdraví je známý. Při pohybu se prokazatelně zvyšuje v mozku počet synapsí (propojení mezi nervovými buňkami, pozn. red.). Tělo produkuje spoustu důležitých látek – od „hormonů štěstí“ až po látky zvané myokiny. Což jsou signální molekuly vyplavující se ze svalů při pohybu. A část z nich má poměrně významný pozitivní efekt na psychiku.