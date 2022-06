Hrozí vyhynutí poloviny druhů obojživelníků, varuje parazitolog

„Zajímá nás i míra jejich příbuznosti a schopnost se dále množit bez následků. Je nám jasné, že s nimi zmizí i jejich parazité,“ vysvětluje dvaačtyřicetiletý vědec Biologického centra Akademie věd České republiky v Českých Budějovicích, který mluví o krizi biodiverzity parazitů.

Co jste tou krizí myslel?

Po dlouhou dobu se vědci zabývají ohrožením druhové bohatosti hlavně u volně žijících organismů, především savců a ptáků nebo rostlin. Často ale ignorovali na ně napojené parazity. Představa je, že právě oni škodí hostitelským organismům, ale ne vždy to tak je. Spousta parazitů je neškodná nebo má důležitou funkci v ekosystému. Víme o případech, kdy se odchytem živočichů před vymřením podařilo zvířata namnožit a vypustit zpět do volné přírody. Jenže záchranáři je v zajetí zbavili parazitů nebo dalších patogenů. Často se tak podařilo nechtěně vymýtit i organismy, které nijak zvlášť škodlivé nebyly. Pokud hostitel zmizí z prostředí, jeho parazit mizí s ním.