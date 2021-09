Monitor dechu může miminku zachránit život. Co dělat, když dítě nedýchá?

Extra tipy Deskový monitor, nebo ten na plenku?

Každý z monitorů má své pro a proti. Monitor dechu na plenku má výhodu snadného přenosu. Doporučuje se úzkostnějším rodičům, kteří se o miminko více bojí a i jen delší spánek miminka v kočárku je činí nejistými. Často jsou to právě ti, kde s miminkem od narození nebylo vše úplně v pořádku nebo zažili nepříjemnou zdravotní situaci. Takový monitor vezmou do kočáru i k babičce. Nevydrží ale tak dlouho. Jakmile se miminko začne přetáčet a být aktivnější, není již úplně praktický. Jak dlouho monitor používat?

Záleží hodně na pocitu každého rodiče. Pokud se nejvíce bojí syndromu náhlého úmrtí kojence, pak má význam jej mít do 1 roku, protože právě tím je SIDS ohraničen.